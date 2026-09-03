Белгийската полиция арестува мъж, който носел автомат „Калашников” на една от основните железопътни гари в Брюксел, съобщи източник, близък до разследването.

Инцидентът се случи на фона на засилените усилия на властите в града да ограничат свързаното с наркотрафика насилие между престъпни групировки след поредица от престрелки.

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Мъжът бил задържан преди обяд, когато слязъл от влак на гара Брюксел-Миди, носейки оръжието в чанта. На гарата се намира и международен терминал на Eurostar, заяви източникът. Белгийските медии съобщиха, че заподозреният пристигнал с влак от Франция, но това все още не е потвърдено официално.

„Мога да потвърдя, че тази сутрин беше извършен арест. Това показва, че засиленото патрулиране по гарите с помощта на военните е необходимо и трябва да продължи или да бъде разширено”, каза министърът на вътрешните работи Бернар Кентен.

Последната вълна от въоръжено насилие разтърси белгийската столица, в която се намира централата на Европейския съюз.

В края на август няколко души бяха ранени при поредица от инциденти, включително един, при който двама маскирани въоръжени мъже откриха огън по полицейски патрул.

Редактор: Мария Барабашка