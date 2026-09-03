Общо 34 семейства в община Струмяни са пострадали при наводнението, като при 13 от тях пораженията са особено сериозни. В най-тежко засегнатите къщи голяма част от покъщнината е унищожена и се е наложило да бъде изхвърлена, съобщи кореспондентът на БТА в Петрич Деница Кючукова.

Работата по възстановяването на имотите продължава. Приземните етажи вече са отводнени, а на места е започнала дезинфекция. Предстои помещенията да бъдат основно измити и обработени, за да могат постепенно да бъдат върнати към нормално използване.

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Две от къщите са понесли по-тежки конструктивни поражения. В единия от имотите ще се наложи и ремонт на най-ниската част на покрива. Щетите във всички засегнати домове вече са описани. Изготвените протоколи са предадени на компетентните институции, които трябва да приключат процедурите по одобряване и отпускане на държавната помощ, обявена при посещението на представители на властта в Струмяни.

Междувременно първите лабораторни изследвания на водата не са установили отклонения. Очакват се резултатите и от втората част на пробите, които трябва да бъдат готови до края на седмицата. Ако и те не покажат проблеми с качеството, водата може отново да бъде разрешена за питейни и битови нужди в края на тази или най-късно в началото на следващата седмица, посочи Илиев.

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Бедствено положение беше въведено в селата Струмяни и Илинденци след мощна гръмотевична буря, проливни валежи и рязко покачване на нивата на реките Шашка и Злинска. Придошлата вода причини сериозни поражения по домове и инфраструктура в района. Бедственото положение беше обявено от 01:00 часа на 25 август до 01:00 часа на 31 август.

Редактор: Цветина Петкова