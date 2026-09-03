"Промяна във финансирането на болниците, по-добро разпределение на медицинските специалисти и обективна оценка на лечебните заведения са сред ключовите мерки, от които се нуждае здравеопазването", според кардиолога проф. Иво Петров.

По отношение на предвидените здравни реформи той се фокусира върху липсата на лекари и медицински сестри, неравномерното разпределение на лечебните заведения и достъпа до специалисти в отдалечените райони. Според него „принцип номер едно“ трябва да бъде промяна във финансирането. „Да има заплащане не за дейност и не за болничен престой, а за резултат от лечението, коментира кардиологът в "Интервюто в Новините на NOVA".

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"Обучението на полицаи за работа с автоматични външни дефибрилатори е важна стъпка", каза специалистът по отношение на идеята да се поставят дефибрилатори в полицейските коли. По думите му дефибрилаторите трябва да могат да бъдат използвани от всеки случаен свидетел на сърдечен арест, независимо от професията му. „Автоматичните външни дефибрилатори не могат да навредят по никакъв начин. Устройството само разпознава т.нар. шоков ритъм – потенциално фатално нарушение на сърдечния ритъм, при което може да се приложи електрически шок“, обясни кардиологът.

Проф. Петров посочи, че времето е решаващо при сърдечен арест. „Полицаите пристигат 6 до 7 минути по-рано от бързата помощ“, каза той и допълни, че през това време могат да започнат сърдечен масаж и да извършат дефибрилация, посочи кардиологът. Той обясни, че при сърдечен арест прекъснатото кръвообращение засяга най-тежко мозъка.

Той настоява и за обективна сертификация на болниците според това какви медицински дейности могат да извършват и какви резултати постигат. По думите на проф. Петров сегашният модел, при който се плаща по клинични пътеки не прави достатъчно разграничение между лечебните заведения с различно качество и възможности.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова