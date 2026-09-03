Председателят на Европейския съвет Антонио Коща пристигна в България за среща с премиера Румен Радев, с когото обсъдиха сигурността на континента и следващия бюджет на Европейския съюз. Посещението е част от годишната обиколка на Коща в европейските столици. От София той предупреди Москва, че заплахите ѝ няма да спрат подкрепата на Европа за Украйна.

„Враждебното поведение на Русия надхвърля границите на Украйна. Виждаме го на територията на Европейския съюз – дронове по нашите граници, кибератаки, нарушаване на критична инфраструктура, опити за подкопаване на нашите демокрации”, коментира Антонио Коща. Той беше категоричен, че натискът върху Русия ще се засилва. „Русия трябва да разбере, че Европа няма да отстъпи. Напротив, ще засилим натиска върху Русия, докато тя не сложи край на убийствата и не покаже истински ангажимент за мир”, заяви още председателят на Европейския съвет.

Антонио Коща в София: Заплахите от Русия няма да намалят решителността ни да подкрепяме Украйна

Според Коща настоящата ситуация налага нуждата от нова архитектура на бюджета на Съюза, която да подкрепя индустрията и сигурността. Румен Радев посочи, че България вече работи активно по тези цели.

„България допринася активно по основната визия за повишаване на нашата обща сигурност. Тя се крепи на нови програми и инициативи – общата ни защита от дронове, европейския въздушен щит, европейският космически щит и България работи активно за укрепване на своята индустриална база за развитие на отбранителната наука, така че да имаме един активен принос” посочи премиерът Румен Радев.

Радев към Коща: България допринася активно по основната визия на ЕС за повишаване на общата сигурност

В рамките на разговорите беше обсъдено и разширяването на Съюза, като България ще настоява този процес да не се подчинява на конюнктурни геополитически процеси. До края на годината европейските лидери трябва да постигнат съгласие как ще се харчи следващият бюджет на Общността.

„Ние разбираме и подкрепяме визията на Съюза да има силен фокус върху сигурността и конкурентоспособността. Това не трябва да става за сметка на политиките за разширяване, сближаване и селскостопанската политика”, коментира Радев.

Антонио Коща допълни, че е важно да се гарантира, че вноските на държавите членки остават в разумни граници. „По-голямата част от бюджета на Европейския съюз идва от вноските на държавите членки, затова трябва да гарантираме, че те остават в разумни граници. Ето защо постигането на съгласие за нови източници на приходи, нови европейски собствени ресурси, е толкова важно”, заяви Коща.

Редактор: Мария Барабашка