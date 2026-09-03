По-рано премиерът на Израел заяви, че страната му пази Европа, която е забравила много от Холокоста

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви на 3 септември, че свалянето на властта в Иран е „на една ръка разстояние“. Думите му са от видеозапис на среща с представители на службите за сигурност, разпространен от неговата канцелария.

Постигнати са исторически постижения, които гарантират продължаването на съществуването, докато държавата е изправена пред опасност от унищожение от страна на режим, стремящ се да се въоръжи с ядрено оръжие“, коментира Нетаняху.

По думите му режимът, описан като слаб и борещ се за оцеляването си, е определен като основна цел на мисията за свалянето му. Изразена е увереност в способността на въоръжените сили и народа окончателно да премахнат заплахата.

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Нетаняху констатира и факта, че Израел е отправил предупреждение към враговете да не се заиграват с държавата, като е подчертано, че тя разполага със сила, решимост и вътрешно единство.

„Имаме способността да премахнем тази заплаха веднъж завинаги. Тоест да свалим този режим. Това е основната задача, която ни остава, но тя е близо, не е невъзможна, а е на една ръка разстояние“, допълва още премиерът.

Изправихме се пред заплахата от унищожение от страна на режим, който иска да използва ядрени бомби, за да ни унищожи. Убеден съм в способността ни да премахнем тази заплаха веднъж завинаги, а именно - да свалим този режим. Това е основната мисия, която все още стои пред нас, но тя е близо", обясни Нетаняху, определяйки целта като напълно възможна.

Премиерът на Израел се обърна към враговете на страната с предупреждение: „не си играйте с нас. Ако сте научили нещо, не си играйте с нас. Имаме силата, решимостта и вътрешното единство, за да ви надвием".

По-рано премиерът на Израел заяви, че "страната му пази Европа, която е забравила много от Холокоста". Според него Старият континент може да научи много от страната му най-вече за  острата разлика между добро и зло. 

"Европа губи контрол над своите иденетичност, ценности и задължението си да опази цивлизацията от варварство", коментира още Нетаняху.

Редактор: Георги Иванов
Източник: БГНЕС

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