Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви на 3 септември, че свалянето на властта в Иран е „на една ръка разстояние“. Думите му са от видеозапис на среща с представители на службите за сигурност, разпространен от неговата канцелария.

„Постигнати са исторически постижения, които гарантират продължаването на съществуването, докато държавата е изправена пред опасност от унищожение от страна на режим, стремящ се да се въоръжи с ядрено оръжие“, коментира Нетаняху.

По думите му режимът, описан като слаб и борещ се за оцеляването си, е определен като основна цел на мисията за свалянето му. Изразена е увереност в способността на въоръжените сили и народа окончателно да премахнат заплахата.

Netanyahu on Iran:



I am convinced of our ability to remove this threat once and for all, which is to say, to topple this regime.



This is the central mission that still lies before us, but it is close. It is not impossible; it is within reach.



They do not avoid attacking us for… pic.twitter.com/LEUn54a7Vf — Clash Report (@clashreport) September 3, 2026

Нетаняху: Няма да изтеглим силите си от Ивицата Газа

Нетаняху констатира и факта, че Израел е отправил предупреждение към враговете да не се заиграват с държавата, като е подчертано, че тя разполага със сила, решимост и вътрешно единство.

„Имаме способността да премахнем тази заплаха веднъж завинаги. Тоест да свалим този режим. Това е основната задача, която ни остава, но тя е близо, не е невъзможна, а е на една ръка разстояние“, допълва още премиерът.

„Изправихме се пред заплахата от унищожение от страна на режим, който иска да използва ядрени бомби, за да ни унищожи. Убеден съм в способността ни да премахнем тази заплаха веднъж завинаги, а именно - да свалим този режим. Това е основната мисия, която все още стои пред нас, но тя е близо", обясни Нетаняху, определяйки целта като напълно възможна.

Премиерът на Израел се обърна към враговете на страната с предупреждение: „не си играйте с нас. Ако сте научили нещо, не си играйте с нас. Имаме силата, решимостта и вътрешното единство, за да ви надвием".

🚨 BREAKING:



Netanyahu warns all European countries against joining the war on Iran:



“Israel will not forget what you did to us during the Holocaust.” pic.twitter.com/LlMgCoapHa — EA Media (@eamediaglobal) September 3, 2026

По-рано премиерът на Израел заяви, че "страната му пази Европа, която е забравила много от Холокоста". Според него Старият континент може да научи много от страната му най-вече за острата разлика между добро и зло.

"Европа губи контрол над своите иденетичност, ценности и задължението си да опази цивлизацията от варварство", коментира още Нетаняху.

Редактор: Георги Иванов