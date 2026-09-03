Промени в закона предвиждат служители на Държавната агенция „Национална сигурност“ да могат да осъществяват психологическо консултиране и психотерапия. Идеята предизвика критики от професионалната общност заради възможен конфликт между двете роли.

Необходимостта от психотерапевтична помощ идва в живота на Мария преди пет години. Тя споделя, че терапията ѝ е помогнала да намери начин да се справи с проблемите си и да постигне по-голяма стабилност.

„Смятам, че много ми помогна аз да намеря пътя за решаване на проблемите си. Даде ми стабилност на моя вътрешен ментален и емоционален живот“, разказва Мария.

Предложения за промени: Ще могат ли агенти на ДАНС да работят и като психотерапевти

За хората, които търсят подобна помощ, скоро терапевтът може да бъде и служител на ДАНС. Това предвиждат предложени промени в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, които вече са публикувани за обществено обсъждане.

В мотивите към законопроекта е записано, че несъвместимостта няма да се прилага и при „осъществяване на психологическо консултиране и психотерапия“. Според вносителите промяната ще позволи на психолозите в Агенцията да развиват професионалните си умения в тази област.

От Българската асоциация по психотерапия обаче се обявиха против предложението. Според специалистите съчетаването на психотерапевтична практика с работа в службите за сигурност поставя под въпрос основен принцип на професията – поверителността.

„Това е двойна роля, което предполага етични принципи, често диаметрално противоположни. Когато един професионалист, който практикува психотерапия, има отговорност, която е свързана с националната сигурност, се получава конфликт, който не може да бъде управляван“, коментират от организацията.

Според доц. Милен Иванов проблемът има и законово измерение. Той посочва противоречие между функциите на служителя на ДАНС и задълженията на психотерапевта.

„Първо с Наказателно-процесуалния кодекс, който казва, че държавен орган, който получи информация за престъпление, е длъжен да я докладва на компетентната прокуратура. И вторият - от самия закон за ДАНС, който казва, че агентите на ДАНС изпълняват функциите си непрекъснато, независимо от работното време“, обяснява Иванов.

По действащите правила служителите на ДАНС нямат право да работят по външни трудови или граждански договори. Изключенията досега са свързани основно с преподавателска и научноизследователска дейност.

Според бившия директор на ДАНС Цветлин Йовчев включването на психотерапевтичната практика сред изключенията може да има друга цел – да улесни привличането на квалифицирани специалисти в службата.

„Ако целта е да се привлекат качествени специалисти, които няма да се съгласят да работят само в ДАНС, това е просто една добавка, насочена към това“, смята Йовчев.

За хората, които търсят психотерапевтична помощ, обаче доверието остава ключово. „Без доверие няма как да се проведе терапия“, категорична е Мария.

Предложените промени в Закона за ДАНС предстои да бъдат обсъдени в рамките на обществената процедура.