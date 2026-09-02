Агенти на ДАНС да могат да работят и като психотерапевти – това се предлага в поправки в закона, публикувани за обществено обсъждане.

„Традиция е последните 10-15 години в ДАНС да се появяват такива екзотични идеи”, коментира в предаването „Здравей, България” експертът по национална сигурност проф. Николай Радулов.

Той даде пример с предишни предложения - като например адвокатите да докладват клиентите си или счетоводителите - работодателят си, ако имат данни за пране на пари.

„Такива неразумни неща от време на време се появяват, защото според авторите това ще им даде по-широк обхват и повече възможности”, коментира проф. Радулов.

Той зададе и въпросът толкова много специалисти по психология ли има в ДАНС, за да имат време да се квалифицират и извън агенцията. „Ако има 10 такива, да кажем, да ги съкратят на 2, щом имат толкова свободно време. Явно, че има много такива бройки и те се чудят какво да ги правят”, коментира Радулов.

„Идеята сега е, че трябва да си повишават квалификацията, а в ДАНС са ограничени с един определен тип информация. Но всъщност работата на психолога, който работи в службата, е тясно свързана именно с работата на службата. И неговата квалификация е такава”, обясни експертът.

Даде пример и със Западна Европа. Там службите, когато имат нужда, използвали външни психолози, авторитетни, висококвалифицирани.

Това е един опит ДАНС да разшири информационните си възможности, без да се използва инструментариума на агентурно-оперативната дейност, смята проф. Радулов.

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Редактор: Ина Григорова