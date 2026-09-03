Процесът срещу украински гражданин по обвинение във взривяването на газопроводите „Северен поток“ ще започне на 14 октомври в Хамбург, съобщи днес говорителка на съда.

Висшият регионален съд в северния германски град прие обвинителния акт срещу предполагаемия организатор Сергий К., като са насрочени 16 съдебни заседания до средата на декември, а други са планирани за началото на следващата година.

Заподозреният за взривовете на „Северен поток“ е задържан на снимачната площадка на филм с Мария Бакалова

Съдът е установил, че срещу подсъдимия има „достатъчно доказателства“ за обвинение в извършването на военно престъпление – атака срещу гражданска инфраструктура.

Няколко експлозии през септември 2022 г. нанесоха щети и на двата газопровода „Северен поток“ в Балтийско море. Досега никой не е поел отговорност за атаките.

Сергий К., бивш офицер от украинските специални части, беше задържан въз основа на европейска заповед за арест през август миналата година, докато бе на почивка със семейството си на италианското Адриатическо крайбрежие.

Той месеци наред се бореше да не бъде екстрадиран в Германия, но накрая беше прехвърлен там на 27 ноември и оттогава се намира в предварителния арест. Официални обвинения срещу него бяха повдигнати в началото на юли.

В обвинителния акт се твърди, че Сергий К. се е качил на борда на ветроходната яхта „Андромеда“ в пристанището Вик на остров Рюген не по-късно от 8 септември 2022 г., заедно с шестима съучастници – капитана на яхтата, експерт по взривни вещества и четирима дълбоководни водолази. Посредник наел плавателния съд за няколко седмици.

Твърди се, че групата е поставила четири взривни устройства с таймер по газопроводите по време на гмуркания на дълбочина до 80 метра на морското дъно в близост до датския остров Борнхолм.

Взривните устройства са съдържали военен експлозив с огромна разрушителна сила, способен да детонира на големи дълбочини.

Редактор: Мария Барабашка