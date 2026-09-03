Община Елин Пелин предприема революционна стъпка в борбата с демографската криза и въвежда финансова подкрепа от 10 000 евро при раждане на трето и всяко следващо дете. Това е най-високата сума за новородено, предоставена от местна власт у нас до момента. За първо дете подкрепата е до 1 000 евро, а за второ тя възлиза на 1 500 евро.

Финансовият стимул е насочен към родители с адрес в общината, които имат завършено образование и нямат дългове към местния бюджет. Кметът Ивайло Симеонов подчерта, че парите са само част от последователна стратегия за осигуряване на добра среда за живот. Общината инвестира мащабно в реновиране на детски градини, училища и спортни зони, за да привлече млади семейства.

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По официални данни населението в района бележи положителен прираст и все повече хора избират Елин Пелин за свой дом. Близостта до столицата, съчетана със сигурните места в детските заведения и спокойствието, превръщат общината в привлекателна алтернатива на големия град. Според местната власт демографските проблеми се решават с конкретни действия за сигурност и качествени услуги.

Редактор: Мария Барабашка