Днес отбелязваме Деня на родилната помощ – Бабинден, по стар стил. Празникът, който се чества официално от 1951 г. като Ден на акушерките и гинеколозите, преминава под знака на изключително позитивна статистика за страната ни.

Последните данни на Евростат показват, че България е с най-висок коефициент на плодовитост в целия Европейски съюз. За 2023 г. у нас на една жена се падат средно по 1,81 деца. За сравнение, средният показател за ЕС е значително по-нисък – 1,38. С този резултат страната ни изпреварва държави като Франция и Унгария.

Отбелязваме Деня на родилната помощ

България заема челно място и по отношение на възрастта на майките. Средната възраст на българката при раждането на първо дете е близо 27 години. Това е с 3 години по-рано от времето, когато средностатистическата европейка дава живот за пръв път.

► Традицията в „Майчин дом“

Празникът беше отбелязан тържествено в най-старата акушеро-гинекологична болница у нас – „Майчин дом“. Под звуците на гайда и народни песни беше отслужен водосвет, а ръцете на лекарите и акушерките бяха ритуално измити. Този обичай, датиращ още от езически времена, символизира почитта към опита и първата грижа за новия живот.

Бабинден е: Какви са традициите и обичаите от миналото до днес

► Лицата на надеждата

Зад статистиката стоят хиляди специалисти, посветили живота си на професията. Румяна Савова е акушерка от 45 години и през ръцете ѝ са минали хиляди бебета. Тя споделя, че е дълбоко свързана с болницата, тъй като там са родени нейните три деца и шест внучета. Савова разказва, че най-важната част от работата ѝ е да успокои притеснените майки. „Когато застане човек до тях и им обясни, че е нормално бебенцето да киха, да има сълзичка, да мърда - те се отпускат. Това се отразява добре и на бебетата“, казва тя.

По-младото поколение в родилната зала се представлява от акушерки като Любослава Божилова. Тя описва работния процес като „магия“. „Подкрепата, която даваме, доверието на нашите пациенти, здравите бебета и майки – всичко това много ни зарежда всеки ден“, споделя тя.

За специалистите в родилната помощ професията остава олицетворение на надеждата и най-висшия смисъл – чудото на живота.