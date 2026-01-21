Отбелязваме Деня на родилната помощ – Бабинден по стар стил. Празникът се чества у нас от 1951 г. като ден на акушерките и гинеколозите.

На много места в България пазят вековни традиции, с които почитат бабите - акушерки, които и без медицинско образование са посрещали първи новия живот. Ритуалите са различни. Вечерта има празнично хоро и празникът завършва пред дома на бабата, където хорото я изпраща. Целува ѝ се ръка и се поднасят дарове.

Днес родилките изказват благодарност и признание за проявените грижи на професионалистите в родилната помощ - лекари и акушерки.

