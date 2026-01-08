"В "Майчин дом" всяка година спазваме ритуалите за празника Бабинден. Поливаме с вода ръцете на акушерката, която помага за раждането на живот. Едно време младите майки са поливали ръцете на бабите и са им подарявали кърпа и сапун – в чест на това ръцете им да бъдат чисти и святи за живота на техните деца - така, както е чист сапунът. Тези ритуали продължават и до ден-днешен". Това заяви в Обедния информационен блок на NOVA NEWS акушерката от СБАЛАГ “Майчин дом” Елисавета Михайлова.

Тя сподели, че тенденцията в последните години е за намаляване на раждаемостта. "За изминалата 2025 година имаме 3043 новородени. От началото на тази година бебетата са 62. Но пък на 8 януари се очаква да се родят поне 10 бебета", подчерта Михайлова.

По думите ѝ ролята на акушерката е изключително важна. Тя започва още по време на бременността, защото се организира училище за родители, което съществува повече от 15 години. "Започваме да подготвяме бъдещите родилки още там. Има лекции – от периода на бременността до самото раждане: първи и втори период на раждането, кърмене, поемане на грижите за бебето. Така че при нас жените идват подготвени поне на 80–90%, когато дойдат да родят", обясни акушерката.

Според нея самото раждане е двустранен процес. "За нас е най-важно да успокоим жената - най-вече чрез разговори и насоки за дишането, да изградим емоционална връзка и да спечелим доверието на майката. Това е най-важното по време на раждането", категорична е Михайлова.

Тя сподели, че през последните години се забелязва повишен интерес към професията на акушерката. "Това се вижда и в „Майчин дом“ – имаме много млади колеги. Дано тази тенденция да продължи", изрази надежда тя i отправи пожелание към колегите си: "Най-ценният урок е, че раждането е несравнимо преживяване. Да са живи и здрави колегите, да помагат на всички майки и бебета, защото нашата професия не е свързана само с родилната зала. Акушерките работят и в неонатологията, и в гинекологията, и в отделенията с родилките. Да имат хъс за работа, да привличат все повече млади хора, да има приемственост между поколенията".

