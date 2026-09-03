Актрисата Карла Джефри, позната на публиката с ролята на Бри Пратъл във филмовата поредица на Disney Zombies, е починала внезапно на 33 години. Новината за смъртта ѝ беше съобщена от нейния мениджър, а причината за смъртта не е публично оповестена, пише People. След новината нейни колеги от поредицата, сред които Майло Манхайм, Чандлър Кини и Тревър Тордман, споделиха емоционални послания в социалните мрежи.

Чандлър Кини, която участва заедно с Джефри в Zombies, публикува снимки и видео от снимачната площадка и я описа като „най-сладкото, най-блестящото момиче“. „Това не изглежда реално. Ти правеше всеки ден по-добър и по-светъл с твоята заразителна позитивност“, написа Кини. Тя допълни, че актрисата е внесла в образа на Бри не само своя талант, но и собствената си личност. „Ти беше точно такава и в сърцето си – жизнерадостна, жизнена, добросърдечна мажоретка, която не обичаше нищо повече от това да повдига духа на хората около себе си“, написа още Кини. „Ще ми липсва да се смея с теб и да те гледам как правиш прочутите си шпагати на всеки танцпол“, допълни тя.

Бившият приятел на Хейдън Панетиър е бил на мястото на смъртта ѝ

Майло Манхайм също се сбогува с колежката си чрез поредица от публикации. „Обичам те, Карлабу, най-сладкия, най-добрия и най-любящия човек“, написа актьорът, който е част от Zombies от първия филм през 2018 г. Той публикува и кадър от участието на Джефри в iCarly, като добави: „Обичам те толкова много. Благодаря ти, че разпространяваше толкова много радост.“ Тревър Тордман също почете паметта ѝ със снимки на актьорския състав. „Карла, ще ни липсваш“, написа той, а в друга публикация добави: „Никога няма да забравя твоята енергия. Наистина единствена по рода си.“

Карла Джефри започва актьорската си кариера още като дете – дебютира във филма Phat Girlz през 2006 г., когато е на 12 години. По-късно участва в популярни телевизионни продукции като Shake It Up, Good Luck Charlie, Suburgatory, Crazy Ex-Girlfriend и Scream Queens. Най-широка популярност получава с ролята на Бри Пратъл в Zombies – поредица, започнала през 2018 г., която проследява отношенията между ученици хора и обитателите на т.нар. Zombietown. Джефри участва в първите три филма и озвучава ролята си в анимационния сериал Zombies: The Re-Animated Series“=, излъчван между 2024 и 2026 г. Петият филм от поредицата се очаква през 2027 г.

Редактор: Ралица Атанасова