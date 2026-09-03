Няколко от най-популярните платформи с изкуствен интелект се сблъскаха с мащабни технически проблеми едновременно. Потребители съобщават за затруднения при достъпа до ChatGPT, Claude и Grok, като прекъсвания са отчетени и в официалните системи за проследяване на състоянието на услугите.

Най-много сигнали са свързани с ChatGPT. Според данните на DownDetector в пиковия момент близо 40 000 потребители са съобщили за проблеми с услугата на OpenAI.

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Затруднения има и при Claude на Anthropic и Grok на X. Необичайното в случая е, че проблемите при трите големи AI платформи се появяват приблизително по едно и също време.

Засегнат е и Cursor. От платформата за програмиране с изкуствен интелект са потвърдили прекъсване на част от услугите, свързано с проблемите при Claude и Grok.

На този фон Gemini на Google изглежда продължава да функционира нормално. Въпреки увеличението на потребителските сигнали за проблеми приблизително по същото време, Google не е потвърдил официално прекъсване на услугата.

Една от възможните причини за едновременния срив може да е проблем в облачната инфраструктура. 9to5Google отбелязва, че по същото време е отчетен рязък ръст на сигналите за затруднения и при Microsoft Azure.

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Към момента обаче няма потвърждение, че именно Azure стои в основата на проблемите с AI платформите. Компаниите използват различни доставчици и инфраструктурни решения, което означава, че причината за едновременното прекъсване тепърва трябва да бъде изяснена.

Редактор: Цветина Петкова