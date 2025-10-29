Сайтовете и услугите Heathrow, NatWest и Minecraft възстановиха работата си късно в сряда, след като часове наред бяха недостъпни заради глобален срив в системите на Microsoft.

Според платформата Downdetector, която следи прекъсванията на онлайн услуги, хиляди потребители по света са съобщили за проблеми с достъпа до редица уебсайтове в продължение на няколко часа.

Microsoft: Изкуственият интелект ще замени 200 професии

От Microsoft потвърдиха, че някои потребители на Microsoft 365 са имали забавяне при използването на Outlook и други услуги. До 23 ч. голяма част от засегнатите сайтове вече бяха възстановени, след като компанията върна предишна версия на актуализацията, причинила проблема.

Около 18 ч., платформата за облачни услуги Azure – която поддържа значителна част от интернет инфраструктурата – съобщи за „влошено функциониране на някои услуги“. Според Microsoft причината е била проблем с DNS сървърите – същият тип грешка, който предизвика големия срив в Amazon Web Services (AWS) миналата седмица.

Microsoft потвърди, че бизнес клиентите на Microsoft 365 също са били засегнати. Някои страници на компанията показвали съобщение за грешка: „Uh oh! Something went wrong with the previous request.“

Технологичният гигант беше принуден да публикува актуализации в профила си в X, след като част от потребителите не можеха да отворят официалната страница със статус на услугите.

Редактор: Дарина Методиева