Едни от най-големите приложения и уебсайтове в света внезапно спряха да работят. Приложения като Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo и Canva изпитват затруднения, съобщава сайтът за проследяване на технически проблеми Down Detector.

Сривът е започнал около 10:00 часа българско време. Изглежда, че проблем при Amazon Web Services (AWS) - компанията, която предоставя инфраструктурата, поддържаща голяма част от съвременния интернет, е причината за затрудненията.

На страницата си със статуси, AWS съобщава за „повишени нива на грешки“ и забавяния в работата на „множество AWS услуги“.

Amazon Web Services предоставя широк набор от интернет инфраструктурни услуги, които позволяват на компании да наемат изчислителна мощ и сървъри за работа на техните приложения и уебсайтове. Поради това, всякакви проблеми в AWS могат бързо да засегнат голяма част от интернет пространството, като доведат до сривове на сайтове, които на пръв поглед нямат никаква връзка с Amazon.

В момента AWS е най-популярният доставчик на такива облачни услуги в света. Миналата година компанията е генерирала приходи от 108 милиарда долара и вече формира основната част от печалбата на Amazon.

Ето списък на приложенията, които в момента изпитват затруднения. В него влизат както онлайн игри, така и британската данъчна служба:

♦ Snapchat

♦ Ring

♦ Roblo

♦ Clash Royale

♦ Life360

♦ My Fitness Pal

♦ Xero

♦ Canva

♦ Amazon

♦ Amazon Web Services

♦ Amazon Music, Prime Video

♦ Clash of Clans

♦ Fortnite

♦ Wordle

♦ Duolingo

♦ Coinbase

♦ HMRC (британската данъчна служба)

♦ Vodafone

♦ Playstation

♦ Pokémon Go

