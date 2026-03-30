Телевизионните предизборни дебати често се превръщат в сцена не само за аргументи и идеи на кандидатите, но и за скандали и гафове, които остават в историята. Ето някои от най-запомнящите се и колоритни моменти от телевизионните предизборни дебати по света.

“Най-лошият президентски дебат”: Байдън срещу Тръмп (2024)

Най-лошият президентски дебат. Така е определян първият от кампанията за президентските избори в САЩ през 2024 г., противопоставил Джо Байдън от Демократическата партия и Доналд Тръмп от Републиканската партия.

► Формат на дебата

Дебатът с продължителност близо 90 минути бе излъчен по CNN в края на юни 2024 г. Любопитен аспект е, че кампаниите на Байдън и Тръмп се съгласяват микрофоните на двамата кандидати да бъдат заглушени през целия дебат, когато не говорят. В допълнителни подробности, публикувани от CNN относно договорените параметри, става ясно, че двамата опоненти са се съгласили да застанат на еднакви подиуми, а позициите им са определени чрез хвърляне на монета. Липсата на публика в студиото също се различава спрямо предишни дебати.

Тръмп vs. Байдън: Двамата кандидати за президент на САЩ - в политически дебат

Снимка: gettyimages

► Представянето на Байдън

Широко обсъждано от медии и политически анализатори бе представянето на Джо Байдън. То е определено като най-слабото на кандидат на голяма партия в съвременната история на САЩ. Противоречивата изява породи критики относно неговата възраст, както и сериозни съмнения относно способността му да изкара втори президентски мандат.

Участието на 81-годишния демократ в дебата беше съпътствано от дълги паузи в речта и неясно формулирани отговори. В дните след телевизионния сблъсък с републиканския му съперник Доналд Тръмп, висши демократи и съюзници на Байдън положиха усилия да защитят представянето му.

Снимка: gettyimages

Пред свои поддръжници самият Байдън призна, че вече „не е млад човек, за да заяви очевидното“. „Вече не ходя толкова лесно, колкото преди. Не дебатирам толкова добре, колкото преди, но знам как да казвам истината”, бяха думите на Байдън ден след телевизионния дебат.

44-тият президент на САЩ от Демократическата партия Барак Обама също направи опит да защити публично представянето на Байдън в дебата, като написа в социалните мрежи, че „лоши дебатни вечери се случват”.

Bad debate nights happen. Trust me, I know. But this election is still a choice between someone who has fought for ordinary folks his entire life and someone who only cares about himself. Between someone who tells the truth; who knows right from wrong and will give it to the… — Barack Obama (@BarackObama) June 28, 2024

Снимка: gettyimages

► Критики

Въпреки опитите за подкрепа, имаше и множество критики от представители на Демократическата партия. Нанси Пелоси, бившият председател на Камарата на представителите на Демократическата партия, заяви, че представянето не е било „страхотно”. Други демократи, като например бившият директор по комуникациите на Байдън - Кейт Бедингфийлд, казаха, че това е „наистина разочароващо представяне в дебата“.

„Единственият начин, по който можеше да бъде по-катастрофално, беше, ако беше паднал от сцената. Големите донори на партията казват, че трябва да си ходи“, коментира един от демократите пред Financial Times.

В седмиците след дебата Джо Байдън се изправи пред натиск от собствената си партия да прекрати предизборната си кампания. Така на 21 юли Байдън се оттегли от надпреварата и веднага подкрепи вицепрезидента Камала Харис като негов заместник и кандидат на партията за президент.

Снимка: gettyimages

“Зрелищен спектакъл на футболен стадион”: Дебатът между Зеленски и Порошенко (2019)

По време на президентските избори в Украйна през 2019 г. дебатът, състоял се между кандидатите Петро Порошенко и Володимир Зеленски, излезе извън пределите на телевизионното студио и се превърна в един от най-необичайните и зрелищни политически сблъсъци поради своя формат и мащаб.

Двамата опоненти се срещнаха не къде да е, а на най-големия футболен стадион в Украйна, за да се изправят един срещу друг в надпреварата за президентския пост.

Снимка: gettyimages

► Видео покана за дебат, но с опредлени условия

Володимир Зеленски води кампания, която не следва традиционните правила и очаквания. Тя се състои от стендъп комедийни участия, видеоклипове в социалните мрежи и шеги. Предложението дебатът да се проведе на стадион идва именно от Зеленски, който отправя видео предизвикателство към Порошенко.

Вактьорът и комик без политически опит заявява, че ще чака Порошенко на Олимпийския стадион и ще участва при условие, че и двамата кандидати преминат тест за наркотици, за да „покажат на украинския народ, че никой от двамата не е алкохолик или наркоман”.

Зеленски казва още, че всички телевизионни канали ще имат правото да излъчват дебата на живо и всички журналисти ще могат да присъстват. Той дава точно 24 часа на Порошенко да вземе решение.

Двамата кандидати обаче не могат да се разберат за датата на техния сблъсък, който трябва да се случи пред многохилядна публика. Порошенко настоява за 14 април, докато Зеленски призовава за провеждане на дебата на 19 април - два дни преди балотажа.

Снимка: gettyimages

► „Дебат” без опонент на 14 април

На 14 април Порошенко се появява на Олимпийския стадион за участие в предизборния дебат. На украинския президент (2014-2019) обаче му се налага да “дебатира” с празна трибуна, на която е поставена табела с името на Володимир Зеленски, след като комикът не се появява.

Вместо да дебатира, действащият президент отговаря на въпроси на журналисти и атакува отсъстващия си съперник. Порошенко, който според критици не е направил достатъчно в борбата с проблеми като корупцията, нарича предизборната кампания „ням филм” и обвинява Зеленски, че се страхува.

Снимка: gettyimages

От стадиона потвърждават, че са получили и искане за провеждане на дебат на 19 април, оставяйки отворена възможността Зеленски да се появи на предпочитаната от него дата. Член на предизборния екип на Зеленски, цитиран от украинското издание „Правда“, заявява, че “инцидентът в неделя е пиар трик на Порошенко”.

Снимка: gettyimages

► Дебатът на Олимпийския стадион на 19 април

Пред хиляди зрители и при засилени мерки за сигурност. Така се провежда дебатът на 19 април между Зеленски и Порошенко на Олимпийския стадион в столицата Киев. В дебата не липсва театрален елемент. Дори напротив - един от най-запомнящите се моменти е, когато и двамата кандидати застават на колене на сцената по едно и също време.

Зеленски коленичи, обърнат към тълпата в знак на почит към семействата на загиналите в конфликта в Донбас, а Порошенко - към държавното знаме. Действията на Зеленски идват и в отговор на предишни твърдения на Порошенко, че комикът ще „падне на колене“ пред руския президент Владимир Путин, ако това сложи край на войната.

Дебатът на Олимпийския стадион в Киев на 19 април 2019 г. завършва с изпълнение на Националния химн на Украйна.

Снимка: gettyimages

► Официалният „дебат” в обществената телевизия, на който Зеленски не се явява

Според украинското законодателство официалните дебати трябва да се проведат в студиото на Обществената телевизия от 21.00 ч. Това се случва в същия ден - 19 април, в който е големият дебат на стадиона, но по-късно вечерта.

След като приключва емоционалният предизборен дебат между Зеленски и Порошенко, действащият президент пристига в студиото на телевизията. Модераторът на дебата обявява, че дискусията ще се проведе с участието на един кандидат, тъй като Зеленски не се явява. Цялото време, отредено за дебата, е дадено на Порошенко. Така той за втори път се оказа пред празната трибуна на Зеленски в предизборен дебат.

В същото време водещата Мирослава Барчук съобщава по време на предаването за сигнал, получен в полицията, че по време на дебата в студиото може да се случи терористична атака. „Бяхме информирани, че в залата има лице, което може да извърши терористичен акт“, казва тя. Барчук отбелязва, че е подадено обаждане на телефон 102 за евентуален опит за покушение срещу президент.

На присъстващите в залата е предложено да я напуснат. Не е известно дали някой от зрителите е напуснал студиото, но залата остава пълна, посочва „Украинска правда“. Самият Порошенко също остава в студиото. „Тук съм днес, защото законът го изисква“, казва той.

Снимка: gettyimages

„Война с чаша вода“: Скандалът Собчак - Жириновски (2018)

Владимир Жириновски от Либерално-демократическата партия на Русия и журналистката Ксения Собчак, кандидатка от либералната партия „Гражданска инициатива”, се сблъскват по време на първия телевизионен дебат за президентските избори в Русия през 2018 г. Дебатът е излъчен в цялата страна по обществената телевизия „Россия 1” и се превръща в скандал.

Напрежението между Жириновски и Собчак се покачва, когато Жириновски прекъсва друг кандидат - Сергей Бабурин, а Собчак му прави забележка. Владимир Жириновски започва да отправя словесни атаки към Собчак, след което тя му хвърля вода в лицето. В отговор Жириновски изрича нецензурни обиди към Ксения Собчак.

Няколко дни след дебата, излъчен на 28 февруари, кандидатката за президент на Русия беше нападната и полята с вода в Москва .

Снимка: gettyimages

„Да направим Америка велика отново”: Дебатът Тръмп срещу Клинтън (2016)

По време на предизборната кампания за президентските избори в САЩ през 2016 година Доналд Тръмп възроди лозунга „Да направим Америка велика отново”. Той и Хилъри Клинтън се изправиха в сблъсък един срещу друг в общо три телевизионни президентски дебата.

► Първият сблъсък - лични нападки и неверни твърдения

Първият дебат между двамата кандидати се проведе на 26 септември. Още в него Тръмп силно подчертава слогана на президентската си кампания, като го повтаря няколко пъти. На два последователни въпроса, зададени от модератора и водещ Лестър Холт, дали би приел резултатите от изборите като израз на волята на избирателите, Тръмп отговаря: „Искам да направя Америка отново велика”.

Във вечерта на дебата Доналд Тръмп многократно отправя лични нападки към Хилъри Клинтън и я прекъсва три пъти повече, отколкото тя него. Той прави и няколко неверни твърдения. Когато Клинтън заявява, че Тръмп „смята климатичните промени за измама, създадена от китайците“, той отвръща: „Не съм го казвал. Не съм го казвал“.

Снимка: gettyimages

В действителност, той наистина го е казвал. На 6 ноември 2012 г. Тръмп написа в социалната мрежа Twitter, вече Х, че „концепцията за глобалното затопляне е създадена от и за китайците, за да направи американското производство неконкурентоспособно“. Това се превърна в най-споделяния туит по време на дебата.

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2012

Друго невярно твърдение, което Тръмп прави, е, че Клинтън се бори срещу ИДИЛ „през целия си съзнателен живот“, въпреки че тя е родена през 1947 г., а ИДИЛ се появява едва в средата на 2000-те години.

Снимка: gettyimages

Друг ключов момент е спорът около дългогодишното убеждение на Тръмп, че 44-тият американски президент Барак Обама е роден извън САЩ - позиция, която той променя седмици преди дебата. На въпрос на водещия за причината в промяната на позицията му, Тръмп отговаря, че иска да се съсредоточи върху по-важни въпроси, а Клинтън използва момента, за да го обвини в расистко поведение.

Повечето американски медии оценяват дебата между двамата кандидати за американски президент като победа за Хилъри Клинтън.

Снимка: gettyimages

„Съгласен съм с Ник“: Първите телевизионни предизборни дебати в историята на Великобритания (2010)

Първите по рода си телевизионни предизборни дебати във Великобритания се провеждат през април 2010 г. Те са исторически момент както за британската телевизия, така и за британското общество.

► Феноменът „Клегмания“ („Cleggmania“)

Повече от 9 милиона души гледат първия предизборен дебат. В него участват лидерите на трите най-големи британски партии - на консерваторите Дейвид Камерън, на британската Либерално-демократическа партия Ник Клег и настоящият премиер на лейбъристите от 2007 до 2010 Гордън Браун.

Снимка: gettyimages

„Съгласен съм с Ник“ се превръща в една от крилатите фрази, изречена по време на дебата от съперника на Клег - Гордън Браун. След представянето на Клег в първия от трите предизборни дебати, се наблюдава безпрецедентен скок на медийното внимание и подкрепа за Либералните демократи в социологическите проучвания. След първия дебат проучванията на общественото мнение показват, че рейтингът на Ник Клег е скочил до нива, близки до тези на Уинстън Чърчил.

Клег успява да представи партията си като реална алтернатива на „старите партии“ и да спечели доверието на избиратели, които преди не са го познавали. Този успех е описан като „Клегмания“ („Cleggmania“) от журналистите, а изразът се превръща в разпознаваем термин в британската политика през 2010 г.

Снимка: gettyimages

Емблематичният момент, в който Джордж Х. У. Буш поглежда часовника си (1992)

По време на втория президентски дебат между Джордж Х. У. Буш, демократа Бил Клинтън и независимия кандидат Рос Перо, състоял на 15 октомври 1992 г., Буш е заснет от телевизионна камера как поглежда към часовника си, докато му задават въпрос.

Впоследствие той е критикуван за този „гаф”. Действието му е тълкувано от зрителите и медиите като знак за нетърпение или желание да напусне дебата, което нанася вреди на кампанията му.

Снимка: АП

В интервю от 1999 г. на американския журналист Джим Ларер, когато го попитали какво си мисли, докато си поглежда часовника, Буш отговорил: „Понесох голям удар. Това е още едно нещо, което не ми харесва в дебатите - гледаш часовника си и веднага казват „той няма работа да се кандидатира за президент, скучае, нуждаем се от промяна”. Направиха голяма работа от това. Бях ли радостен, когато проклетото нещо свърши? Да, и може би точно затова гледах часовника - само още 10 минути от тези глупости”, признава години по-късно в интервюто си Буш.

През 2000 г. той отново се шегува със ситуацията, признавайки я за запомнящ се гаф. Той коментира момента с поглеждането на часовника по време на пресконференция в същия ден, в който синът му участва в дебат срещу Ал Гор през 2000 г. „Просто исках да свърши проклетото нещо,“ казва Буш пред репортерите и посочва, че се надява синът му да не повтори този гаф в дебата по-късно същата вечер.

Снимка: АП

A дали моментите в дебатите са решаващи за резултатите от изборите, само по себе си е предмет на дългосрочни дебати.

Очаквайте предизборния дебат от 16:30 часа на 31 март по NOVA. В него позиции ще съпоставят представители на политически формации, които според социологически проучвания ще бъдат част от следващия парламент на България.

Автор: Ивета Костадинова

Редактор: Ивета Костадинова