Суперзвездата Бед Бъни направи грандиозно шоу в полувремето на финала на „Супербоул”. 31-годишният изпълнител превърна „Ливайс Стейдиъм” в Калифорния в декор от родния си Пуерто Рико и представи интересно пътешествие из културата на острова.

На сцената с Бед Бъни изненадващо излязоха Лейди Гага и Рики Мартин. Шоуто потопи зрителите в латиноамерикански пейзаж, с декори от салон за маникюр до бар, а носителят на „Грами“ изпълни най-големите си хитове.

Доналд Тръмп ще пропусне "Супербоул"

Очакваше се Бед Бъни да използва участието си, за да отправи критики срещу администрация на САЩ, но вместо това той отправи послание за единство. Американският президент Доналд Тръмп определи шоуто в полувремето на „Супербоул” като „абсолютно ужасно" и едно от най-лошите, които някога е виждал.

