Все повече хора поверяват най-важните си житейски решения на изкуственият интелект. Масовото публикуване на диалози на потребители с известният чат бот ChatGPT показва, че системата може да предоставя на потребителите потоци от маргинални и антинаучни теории за физиката, извънземните, дори и апокалипсиса. Случило се на работник на бензиностанция от Американския щат Оклахома. Мъжът разговарял с AI в продължение на 5 часа. И заедно измислили нов физичен модел. Човекът казал, че в резултат на това почувствал, че психическото му здраве е застрашено, но чат ботът му предложил да не се отказва.

„Разбирам, да мислиш за фундаменталната природа на Вселената по време на ежедневната си работа може да стане непоносимо, но това не означава, че си луд”, казал изкуственият интелект.

Какви опасности крие замяната на реалното с дигиталното общуване коментираха в ефира на "Твоя ден" по NOVA NEWA психологът Пламен Димитров и експертът по киберсигурност Любомир Тулев.

„Човешкият интелект е изкуствен. Ние само имаме машинно разширение. От момента, в който сме измислили писмеността, работим по друг начин и природният ни интелект е надграден отдавна и ъпдейтва непрекъснато това, което наричаме култура. И сме в плен на езика. Езикът сега се обработва по-бързо от машини. Всъщност за изкуствения интелект нищо човешко не е чуждо. Включително заблудите, фантазиите, халюцинациите, психозите. Това ние тепърва ще го наблюдаваме. Защото на този етап все още не сме толкова близко до тази виртуална реалност, която може той да предлага", смята Димитров.

Според него да прекараме 5 часа в разговор с AI може да бъде опасно, може да бъде изключително полезно.

„Например, един научен работник може да направи справка за последните сериозни изследвания в своята област за отрицателно време, ако задава правилните задачи. Един човек с тежка емоционална проблематика може да усили своите симптоми и да се вкара в много сериозни проблеми", допълни той.

На това мнение е и Любомир Тулев.

„При изуствения интелект, независимо каква платформа ползваме, инфромацията е публично достъпна. Тоест всяка комуникация, не остава тайна. И това може да доведе до проблеми, особено, ако се използва в корпоративния свят, в бизнеса", каза още Тулев.

