Едно търсене в ChatGPT изразходва близо 10 пъти повече енергия от търсене в Google, твърдят международни проучвания. Притесненията на еколозите са свързани и с поддръжката на все повече центрове за данни в световен мащаб. За създаването на един чип са необходими около 8200 литра вода.

За едно търсене в изкуствения интелект е необходим около половин литър вода. Това е една от статистиките, които Елица Станева-Бритън споделя в своя научна публикация.

„Има над 200 милиона търсения на ден по света и ако сметнем тези изхабени ресурси е огромно количество”, споделя Елица Бритън. Тя добавя, че всички тези по-така абстрактни дигитални технологии седят все пак физически устройства като центрове за данни, чипове, ресурси, които се използват за охлаждане на тези центрове.

Антон Александров, който е създател на BgGPT, също смята, че центровете за данни изразходват внушително количество енергия.

„Самата земя трябва да има ресурсна енергия близо до нея, за да може това да стане. Ако искате да имате мегаватов дейта център, трябва ви сигурно ядрен реактор наблизо”, споделя той.

Ученият обаче вижда как в бъдеще технологията вероятно ще бъде по-екологична. „Въпреки че количеството компютърна мощ се увеличава, т.е се създават повече дейта центрове, моделите стават все по-ефикасни, все по-малки”.

Въпреки големите ресурси, които използва изкуствения интелект, той може да ни помогне по много екологични въпроси, смята Елица Станева-Бритън.

„Имат наистина големи приложения, както и в околната среда, с изчисления на рискове, на ресурси, възобновяеми източници на енергия, така че, ако приложенията се насочат към така нареченото наивно общо благо, тя е една прекрасна технология”, заяви Елица.

Стажант - репортер: Виктория Караиванова

Редактор: Методи Георгиев