Арабските държави излязоха със съвместна декларация в отговор на атаките на Иран след среща на министрите на външните работи в Рияд в сряда.

Сред подкрепилите общата позиция са представителите на Бахрейн, Кувейт, Ливан, Катар, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и други държави от региона. В изявлението си те осъждат „умишлените атаки“ на Иран, които според тях са насочени срещу жилищни райони, гражданска инфраструктура и дипломатически обекти. Те заявяват, че тези действия не могат да бъдат оправдани „под никакъв претекст“. Те също така подчертават правото си на самоотбрана в съответствие с член 51 от Устава на ООН.

В изявлението си те призовават Иран „незабавно да прекрати атаките си“ и да спазва международното право и „принципите на добросъседство“, както и да се въздържа от „мерки или заплахи“, насочени към затваряне на Ормузкия проток. Те осъждат също така „агресията“ на Израел срещу Ливан и това, което наричат „експанзионистичната му политика в региона“.