Арабската лига ще проведе утре чрез видеоконферентна връзка извънредно заседание, за да обсъди иранските атаки в региона, включително в Персийския залив, съобщи днес помощник генералният секретар на международната организация Хосам Заки пред египетската телевизия "Ал Кахера нюз".

Египетският новинарски сайт "Ал Ахрам" информира, че срещата се свиква по искане на Саудитска Арабия. Саудитската телевизия също съобщи за планираната среща.

През изминалата седмица Иран проведе атаки в Близкия изток в отговор на военните удари на САЩ и Израел в Иран. Атаките бяха насочени срещу американски военни бази, както и срещу граждански обекти като летища и жилищни сгради. Оттогава бяха нанесени удари срещу повече от десетина арабски страни, като държавите от Персийския залив, включително ОАЕ, Кувейт и Катар съобщават за особено голям брой инциденти.

Арабската лига има 22 страни членки. Въпреки че организацията често издава съвместни декларации по международни конфликти, тя рядко предприема конкретни действия. Като причини за това обикновено се посочват вътрешните различия между държавите членки и фактът, че резолюциите ѝ обикновено не са задължителни.

По време на големи войни и конфликти в страни като Ирак, Сирия, Либия и Йемен, Арабската лига често е била критикувана за това, че оказва малко влияние и не успява да представи единна позиция, отбелязва ДПА.

Редактор: Иван Петров