Избраният преди месеци папа - американецът Робърт Превост, който прие името Папа Лъв ХІV, празнува 70-ия си юбилей. Какво обаче все още не знаем за духовния глава на Римокатолическата църква? За това какъв човек е папа Лъв XIV и за пътя му към Ватикана разказва отец Иън Уилсън от Ордена на Свети Августин пред The Times .

Преди да стане папа, Робърт Превост се е изправял срещу съперници… на тенис корта. Още преди десетилетия, когато шотландецът Уилсън и американецът Превост били студенти в Рим, те тичали по игрището с ракети в ръце.

Pope Leo XIV, then Robert Francis Prevost, as a student at a south side Chicago high school pic.twitter.com/JGKl7hqKYi — Time Capsule Tales (@timecaptales) May 27, 2025

На 4 май, докато колегите на бъдещият папа се събират преди конклава и обсъждат кой ще бъде новия върховен понтифик, Превост играе тенис със своя перуански секретар - Едгард Иван Римайкуна Инга. Как протекъл мачът? Като се има предвид, че на 69 години Превост е почти два пъти по-възрастен от своя съперник, човек би помислил, че ще е нужна божествена намеса, за да го победи. „Не знам кой спечели, но винаги трябва да оставиш шефа да победи", споделя един от братята в ордена.

Resurfaced: Pope Leo XIV singing at Christmas party in Peru. pic.twitter.com/xHvcxMryue — Daily Mail (@DailyMail) May 12, 2025

Но може би Превост не е имал нужда нито от благоволение, нито от милост. В интервю за сайта на августинския орден отпреди няколко години той казва: „Смятам се за доста добър аматьор в тениса".

Според италианския спортен вестник La Gazzetta dello Sport познати на Превост твърдят, че той има отличен бекхенд и е „страхотен състезател“ – качество, което вероятно му е било полезно не само на корта, но и извън него.

► "Латино гринго" с чувство за хумор

Уилсън, който самият има меко чувство за хумор, казва, че новият папа обича шегите. Това си проличава в понеделника след избирането му, когато журналист повдигна темата за възможността да се организира благотворителен мач между папата и тенис легендата Андре Агаси.

El Santo Padre León XIV se reúne con el tenista número 1 del ranking mundial, el italiano Jannik Sinner, presente en Roma con ocasión del torneo internacional de Italia. pic.twitter.com/2hXp9YnR3Z — Vatican News (@vaticannews_es) May 14, 2025

„Стига да не доведете Синер“, отвърна папата, визирайки най-високо класирания в света играч.

Достатъчно чувствителен, за да разбере, че това може да бъде възприето като подигравка, по-късно папата покани Яник Синер и семейството му във Ватикана, където трикратният шампион от турнирите от Големия шлем му подари тенис ракета и попита духовния водач: „Да поиграем ли?“. „Тук ще счупим нещо. По-добре не”, отговори папата.

Папа Лъв ХІV - първият американец в историята, който сяда на Светия престол

Извън чувството му за хумор, Уилсън споделя: „Знаехме, че има способността да се справи. Бях уверен, защото той никога не беше сочен като фаворит. Тихо се надявахме.“

А когато тази надежда се оправда?

„Паднах на колене със сълзи от радост в очите”, разказва отецът.

Букмейкърите смятат Превост за аутсайдер, защото досега никой американец не е бил избиран за папа. Но пропускат да отбележат, че той е бил и перуански гражданин в продължение на десетилетие. Кардиналите от Южна Америка очевидно се обединиха зад него по време на конклава и осуетиха опита да бъде избран държавният секретар на Ватикана - италианецът Пиетро Паролин.

Pope's former diocese of Chiclayo, Peru, renews his charity projects - Vatican News https://t.co/JL4gvSIcY7 pic.twitter.com/p3b5Qyfy7X — Alessandro Gisotti (@AGisotti) June 9, 2025

„Той е най-малко американец от всички американски кардинали“, казва теологът Хосе Луис Перес Гуадалупе. Той е бивш вътрешен министър на Перу и познава Превост от години. „В Рим наричат Лъв ‘латино гринго’.“

► Възгледите на папата

Политическите възгледи на Лъв XIV трудно могат да бъдат определени точно, което означава, че както католическите консерватори, които не харесваха Франциск, така и прогресивните среди, които го възхваляваха, са открили нещо, което да харесат в Превост.

♦ Говорейки пред дипломати на 16 май, новият папа защити достойнството на мигрантите, с което си спечели одобрението на либералите. Привържениците на Франциск пък оцениха и речта му при встъпването в длъжност, в която заяви, че капитализмът „експлоатира природните ресурси и маргинализира най-бедните“.

♦ Междувременно консерваторите са във възторг, че начело на църквата застава човек с каноничноправно образование, след като обвиняваха Франциск, че измислял доктрината в движение. Те с удоволствие чуха как Лъв казва на дипломатите, че семейството е „основано върху стабилен съюз между мъж и жена“.

♦ Традиционалистки настроените католици също приветстваха появата му на балкона на „Свети Петър“ след избора, облечен в класическата червена папска мосета — наметка, използвана от техния любимец папа Бенедикт, но пренебрегвана от Франциск. Те може и да не одобряват решението му да продължи с провеждането на синодите на Франциск, в които участват и миряни и жени с цел по-колегиално управление на църквата, но пък аплодират позицията му срещу допускането на жени до дяконство — предложение, повдигнато на едно от заседанията на Синода.

Снимка: Getty Images

„Гениалността на този избор е в това, че Лъв предлага по нещо от онова, което всички сякаш очакваха от следващия папа“, казва Остин Айвърай, биограф на Франциск и един от малкото коментатори, които предвидиха, че Лъв ще бъде избран.

► Креолски и сицилиански корени на момчето, за което се шегували, че ще стане папа

🧬Превост е първият папа, чийто роден език е английски, от времето на Адриан – папа от XII век, родом от Хартфордшър. Произходът му обаче също така отразява смесицата от американски корени – от заможните креолски предци от Ню Орлиънс по майчина линия до сицилианските корени на баща му.

Той расте в малка тухлена къща в работническо предградие южно от Чикаго, като дете слуша великолепния певчески глас на майка си.

Като малък си направил "олтар" от дъска за гладене, за да отслужва "света литургия", докато двамата му по-големи пратя играели навън на "полицаи и бандити". Още от тогава близките му се шегували с Робърт, че един ден ще стане папа.

Pope Leo XIV and his two brothers



Image: ABC News pic.twitter.com/OLGBvC97FD — Sachin Jose (@Sachinettiyil) May 9, 2025

Робърт, Луис и Джон

Папата има двама братя - Джон и Луис.

Средният брат - Джон, е близък с Робът. Той казва, че редовно играят онлайн играта Wordle заедно и разкрива, че брат му му споделил как вечерта преди реалния конклав е гледал игралния филм „Конклав” ( с участието на Ралф Файнс и Стенли Тучи).

Най-големият брат - Луис, разказва, че бил в леглото в дома си във Флорида, когато чул новината за Робърт. „Добре, че бях в леглото, защото сигурно щях да падна. Умът ми направо изхвърча от този свят. Беше лудост. Толкова се развълнувах", споделя той.

Луис e открит привърженик на президента Доналд Тръмп, което го поставя в противоположния край на политическия спектър в САЩ спрямо папа Лъв. Още докато бил кардинал – Робърт Превост отправял критика срещу миграционната политика на Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс.

► Орденът на августинците и преместването в Рим

След като завършва математика в университета „Виланова”, августински колеж близо до Филаделфия, Робърт се присъединява към Ордена на августинците и през 1981 г. заминава за Рим, за да стане свещеник и да изучава църковно право. Пристига в италианската столица и се настанява в студентското общежитие на ордена до главната квартира на Главната курия — внушителен комплекс с големи и светли стаи, свързани с плъзгащи се стъклени врати и обзаведени с обикновени, солидни и практични мебели, типични за религиозните ордени.

Снимка: Getty Images

На входната врата има плоча с емблемата на августинците — пламтящо сърце с прободена стрела, напомнящо прочутото изказване на св. Августин към Бога: „Прониза сърцето ми със стрела на своята любов.“

Роден в днешна Алжир през 354 г. сл. Хр., Августин първоначално обръща гръб на християнството, въпреки молитвите на майка си, св. Моника. После обаче приема вярата и става плодовит автор на произведения, които по-късно оформят християнското мислене, включително „Изповеди“, смятани за първата автобиография.

Групи италиански отшелници, живеещи според неговите принципи, създават ордена през XIII век, а днес августинците са около 2800 в 47 страни.

След като бе избран за папа, най-известният августинец се присъедини към около 20 свои събратя от ордена за обяд с пене карбонара, последвано от месно ястие, пържени картофи и салата. Лъв се чувства спокоен в тази атмосфера.

„Той ни каза: "Винаги ще бъда августинец“, споделя Уилсън.

Отец Алехандро Морал Антон е главата на ордена. Той е висок испанец, който говори тихо и е на същата възраст като Лъв. Учил е с него в Рим и си спомня за американеца, който е играл тенис в градината.

„Беше много учтив. Помня, че казваше: ‚Добро утро, Алехандро. Как си?", разказва той.

Според Уилсън духът на общност е бил характерен за ордена тогава и остава такъв и днес.

„В основата на нашия живот като августинци е общността. Събираме се за молитва, за богослужение, за меса, за хранене, за общуване вечер — може би просто да се отпуснем или да гледаме филм, или новини по телевизията. Това е в основата на живота ни. Августин ни учи да бъдем едно сърце, с един ум, по пътя към Бога”, разказва той.

On the day of his election, Pope Leo XIV wore a pectoral cross containing relics of saints linked to the Augustinian order: Saint Augustine and Saint Monica.



Read more: https://t.co/wWjkO6YT8a — Vatican News (@VaticanNews) May 10, 2025

А колкото до самия Уилсън, той е на 71 години, родом от Хоупман, малко рибарско селце близо до Елгин. Сега работи в Главната курия в Рим като помощник на генералния приор, отговарящ за присъствието на ордена в Северна Европа.

Уилсън казва, че Лео не е бил единственият августинец, който е гледал „Конклав“ и допълва как още няколко негови събратя са гледали филма в Рим без свещеническите си ризи.

„Гледахме го след халба бира в ирландски пъб близо до киното. Беше страхотно. И на тези, които не го харесват, напомням, че това е филм, а не документален такъв“, казва с усмивка.

The pope is dead. The throne is vacant. CONCLAVE is only in theaters this November, starring Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow and Isabella Rossellini. Watch the trailer now. pic.twitter.com/dRn7p65F4u — Conclave (@conclavethefilm) July 18, 2024

Когато го питам какво отличава августинците от другите религиозни ордени, той обяснява, че докато францисканците се съсредоточават върху бедността, а доминиканците — върху проповядването, августинците са посветени на възстановяването на ранните християнски общности „които изпитват чувство на единство“.

On the occassion of his 70th birthday, the Prior General of the Order of Saint Augustine was honoured with a very special visitor. His old friend Pope Leo XIV! pic.twitter.com/YMRT1fFWSc — Mark (@sitsio) June 2, 2025

Превост изразява същата мисъл в интервю от 2023 г.:

„Да имаш богата общност, изградена върху способността да споделяш с другите това, което ти се случва, да бъдеш отворен към другите, е един от най-големите дарове, които съм получил в този живот. Дарът на приятелството ни връща към самия Исус. Да имаш способността да развиваш истински приятелства в живота е красиво.“

►„Силна емпатия към младите хора“

През 1985 г. бъдещият папа се присъединява към августинската мисия в Перу. Първата му спирка е Чулуканас, където той и други свещеници остават верни на местните, отказвайки да избягат след бомбен атентат срещу тяхната църква по време на сблъсъци между правителството и маоистката партизанска група „Пътят на сиянието“.

След кратък престой в САЩ, той се завъръща в Перу. От 1988 до 1998 г. ръководи августинската семинария в Трухильо, преподавал канонично право и организира помощ за бежанци от Венецуела.

🚨 EXCLUSIVE 🚨



In a world wounded by war ⚔️, violence, and division, a voice of hope rings loud and clear.



Prevost’s letter to the Augustinians in a world scarred by conflict. An urgent call: “Be prophets of communion in a dehumanised world” ✨🤝.



👉 Read the article on… pic.twitter.com/1uCtNTPazA — Silere non possum (@silerenonpossum) June 14, 2025

„Той имаше силна емпатия към младите хора. Понякога сядаше и пееше с нас – имаше хора, които не мислеха, че е свещеник“, спомня си местният Хуан Карлос Кастро.

„Той беше човек, който можеше да ти каже нещата ясно и с любов. Можеше да те поправи по такъв начин, че често да осъзнаеш грешките си, но в същото време чувстваш признателност и обич”, казва още той.

И добавя, че бъдещият папа бил добър и като механик:

„Винаги проверяваше колите и понякога ги ремонтираше, а понякога оправяше и компютър.“

Местен жител, който по това време започвал духовното си обучение, си спомня как Превост дошъл през 1996 г. да го вземе с колата до семинара и му помогнал да натовари багажа.

„Успокои родители ми. Винаги беше братски настроен, много близък и разбираше емоциите и чувствата на родителите ми“, казва Сезар Едуардо Пискойя Чафлоке.

On behalf of the Board of Trustees, Governing Council, and Management of Augustine University Ilara, Epe, Lagos State, I, Femi Otedola CON, Chancellor, proudly congratulate our new Pope, Leo XIV @Pontifex, a devoted Augustinian Priest from whom our University draws its name and… pic.twitter.com/KdZumhiXKM — Femi Ote$ (@realFemiOtedola) May 9, 2025

Годините на Превост в Перу се смятат за ключови за формирането на характера му. През периода 2001 и 2013 г. той се връща в Рим, два пъти е избран за генерален приор на августинците, със седалище в Главната курия, усвоявайки ватиканската политика.

„Той е силен човек. Когато реши нещо - прави го“, казва отец Морал Антон, който е работел под негово ръководство тогава.

Испанският свещеник добавя, че когато изборът на местния лидер „не беше прозрачен“, Превост се намесвал и сам го назначавал.

► Папа Франциск и Робърт Превост

През 2013 г. аржентинският кардинал Хорхе Берголио бе избран за папа, започвайки бурни 12 години в историята на Ватикана. Той избира името Франциск и се фокусира върху грижата за бедните, избягвайки строги доктрини. Франциск също отказа да се премести в папската апартамента с изглед към площад „Свети Петър“, предпочитайки по-демократичния чар на ватиканската резиденция за гостуващи свещеници.

In the final years of Francis's papacy, Robert Prevost became one of the pontiff's closest collaborators. What clues does their bond hold about Leo's pontificate?



Analysis from @austeni: https://t.co/OblCKwWse5 — Commonweal Magazine (@commonwealmag) May 22, 2025

Пристигането на Франциск e неочакван обрат в кариерата на Превост. През 2023 година той казва на августинците:

„Е, благодаря на Бога, значи никога няма да ме направят епископ“, обяснявайки, че не е имал съгласие с Франциск и е очаквал перспективите му да намалеят. „Да кажем, че не всички наши срещи завършваха с взаимно съгласие“, допълва той.

Обаче се оказва, че греши, защото Франциск очевидно го оценява високо — въпреки или може би заради разногласията им — и постепенно го издига, сякаш за да го подготви за наследник.

През 2014 г. Франциск изпраща Превост обратно в Перу и го назначава за епископ на Чиклао - град с около 1 милион души, на няколко часа на север от Трухильо.

POPE LEO XIV IN PH



LOOK: Before he became the first American pope, Robert Francis Prevost visited the Philippines in 2004 as Prior General of the Order of Saint Augustine.



He led the blessing of the Santo Niño de Cebu Parish friary in Barangay Mohon, Talisay City, Cebu |… pic.twitter.com/eC7lJasxSF — NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) May 9, 2025

Този път Превост поема район, управляван с години от испански епископи от „Опус Деи”, традиционен и сплотен орден.

Скоро епископ Превост внася промени – той цели да облекчи бедността чрез програми за обучение на работници, вместо само да проповядва и да полира сребърните съдове.

„Превост беше различен — августински мисионерски гринго“, казва Перес Гуадалупе. „Докато епископите от „Опус Деи” носеха маншети и расо, той носеше черни ботуши и яздеше кон, така че логично нещата се промениха”, допълва той.

Вместо да се бори със старата гвардия, Превост ги печели.

„Нямаше сблъсък с духовенството на „Опус Деи”, а по-скоро адаптация към новото време. Той спечели не само доверието на хората, но и доверието на другите епископи. Те го виждаха като спокоен, много предпазлив и много благоразумен“, казва Перес Гуадалупе.

Eighteen days after Pope Francis last appeared on the balcony of St. Peter's Basilica on Easter Sunday, the world cheered as his successor emerged on the same balcony on Thursday.



Read more: https://t.co/VspbSmMXpb pic.twitter.com/EwOs8KTxbI — ABC News (@ABC) May 8, 2025

► Той върви редом с бедните и отритнатите

♦ В Чиклайо, който Превост нарича „само с няколко букви различен от Чикаго“, той помага при изхранването на бездомните, след като неочаквани наводнения унищожиха 48 000 домове в Северно Перу през 2023 г.

Siempre apoyando a los más necesitados.



En Perú así eran las actividades del entonces cardenal Robert Prevost durante una emergencia por las lluvias.



Más en https://t.co/BjdELZkX5p pic.twitter.com/SbtRwmwo48 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 9, 2025

„Беше първият, който смени обувките си с гумени ботуши“, спомня си сестра Маргарита Флорес, монахиня, която е работила в Чиклайо. „Казвахме, че прилича на свещеник от малко градче“, добавя тя и описва спартанския му офис, където ѝ предлагал чаша вода и обикновена бисквита.

На пресконференция в Чиклайо в деня на избирането му за папа, епископът на града, Едисон Едгардо Фарфан Кордова, увери развълнуваните журналисти, че новият понтификат ще следва пътя, начертан от папа Франциск.

„Посланието е ясно: той иска да върви редом с бедните; иска да върви с отритнатите. Папа Лъв ще продължи всичко, което папа Франциск е започнал", каза той.

Cardinal Robert Francis Prevost – now known as Pope Leo XIV — has been elected as the 267th Bishop of Rome and the first pontiff from the U.S.



These photos, which were not dated, show a younger Prevost meeting with late former Pope John Paul II. https://t.co/gInpEg9PBF pic.twitter.com/nQofa6zq3B — ABC News (@ABC) May 9, 2025

Именно затова Превост избра името Лъв. Той казва, че иска да продължи делото на Лъв XIII — италианския папа от XIX век, който създава социалната доктрина на Католическата църква, защитава правото на достойно заплащане за работниците във фабриките и правото им да се сдружават в синдикати.

В речи след избирането си, свещеникът, който някога поправял компютри, вече като папа заяви, че възнамерява да осъвремени борбата, водена от „папата на работниците“, като се изправи срещу новите предизвикателства пред „човешкото достойнство, справедливостта и труда“, произтичащи от изкуствения интелект.

Това е истинска музика за ушите на Паоло Бенанти — францискански брат и експерт по технологии, който е съветвал както папа Франциск, така и италианското правителство по въпросите на ИИ. През миналата година Бенанти обсъди темата с Превост, който го е покани да изнесе реч за новите технологии пред епископите във Ватикана.

„Той иска да използва социалната доктрина на църквата, за да насочи тази технология в полза на човека“, казва Бенанти.

Найджъл Ваз, изпълнителен директор на технологичната компания Publicis Sapient, беше поканен във Ватикана, за да обсъди ИИ с други бизнес лидери. На следващия ден папата се обърна към групата.

„Беше силно изживяване да го чуем да казва, че избрал името Лъв XIV, защото Лъв XIII се е изправил срещу Индустриалната революция и се е заел с най-сериозните социални проблеми на своето време. Папата каза, че днес Църквата се сблъсква с нова революция — революцията на ИИ. Поведението, маниерите и стилът му са почти европейски. Акцентът му е лек. Докато говореше, преминаваше между италиански и английски. Не е някой, когото бихме нарекли американец в класическия смисъл", разказва Ваз.

Снимка: Getty Images

♦ Превост прояви стремеж към справедливост още през 2017 г. в Перу. След като бившият президент на страната Алберто Фухимори е помилван, той призова известния диктатор да се извини на жертвите от бурното му управление, белязано от множество злоупотреби с човешките права.

„Каза го много спокойно“, спомня си Перес Гуадалупе. „Винаги е бил независим и е знаел как да каже каквото трябва.“

♦ Това стана ясно, когато Превост се изправи срещу Sodalitium Christianae Vitae (SCV), който е описан като култоподобен перуански религиозен орден. Той подкрепи двама журналисти - Педро Салинас и Паола Угас, които бяха преследвани в съда от ордена, след като разкриха предполагаемото сексуално насилие над новобранци и доходоносен бизнес с управлението на гробища.

Угас, която присъства на интронизацията във Ватикана, разказва:

"Превост изнесе нашето преследване извън Перу с помощта на папа Франциск. Поиска да се срещне с жертвите, осигури им психолози, медикаменти и пари.“

Превост е можел лесно да забрави за Угас, когато през 2023 г. Франциск го извиква във Ватикана, за да поеме ръководството на дикастерията, която избира епископи, и го прави кардинал. Но Угас твърди, че той продължил да следи случая с SCV, тъй като орденът не спрял да я тормози с обвинения за пране на пари.

„През октомври 2024 г. се срещнахме с Робърт в Рим, защото продължаваха да ни преследват. Той каза: ‘Не се тревожете, ще направим нещо.’ Знаеше, че са способни на всичко", разказва тя.

Снимка: Getty Images

Превост изпълнява обещанието си. През януари тази година Франциск нареди разпускането на SCV, но историята не приключва. След избирането му за папа Превост беше обвинен, че прикрил случай на малтретиране с духовници в Перу. Угас отрича да е имало прикриване и твърди, че SCV стои зад обвиненията, опитвайки се да очерни човека, който ги е унищожил.

След избора му за папа, когато Превост се срещна с журналисти, а Угас е в редицата, за да му поднесе любимите му перуански шоколадови бонбони и традиционен перуански шал.

„Каза ми да продължавам с нашата работа“, споделя тя. По думите ѝ при всичките им срещи, никога не го е виждала да губи самообладание.

„Когато се изправи срещу несправедливост, челото му се смръщаваше“, казва тя.

♦ Когато Превост пристига във Ватикана през 2023 г., той се сблъсква с ново предизвикателство - да поддържа реда на дългите заседания с около 30 делегати в дикастерията.

„Всеки имаше възможност да коментира кандидатите за епископи“, казва архиепископът на Уестминстър - Винсънт Никълс, член на дикастерията. „Той беше много добър в това да дава време на всеки да се изкаже, дори на онези, които говорят прекалено дълго. Но не увърташе и не галеше егото на никого. В разговора е директен, не се повтаря и не се бави.“

Когато Превост е попитан на конклава дали приема поста и какво име избира, Никълс седи наблизо в Сикстинската капела.

„Отговори спокойно и ясно. Това е папа със силен характер и яснота на ума", казва той.

Но въпреки твърдия характер, емоциите повлияха на новия папа по време на интронизацията, когато му бяха връчени двата символа на понтификата. Той сдържаше сълзите си, до момента, когато му сложиха вълнения папски омофор и рибарския пръстен пред 200 000 души на площад „Свети Петър“. След като постави пръстена — символ на работата на свети Петър — Лъв вдигна ръка, за да го огледа, сякаш проверява дали е истина.

А когато се срещна с посетители от Чиклайо във Ватикана, Лъв призна, че все още му е трудно да се възприема като папа.

„След смъртта на папа Франциск започна онзи много красив механизъм на Църквата с вековна традиция — първо събранията, после конклавът. Мога честно да ви кажа, че никога не ми е минавало през ума, че ще се случи това, което се случи“, казва той и добавя: „Мисля, че нашият Бог на изненадите този път наистина ни изненада.“

► Скромни вкусове и здравословни навици

Застанал на основната линия на тенис корта на Главната курия, човек може да види папския апартамент, в който Франциск избра да не живее.

Уилсън споделя, че преди конклава е казал на Превост:

„Ако получиш поста, бих искал да се върнеш да живееш в папския апартамент. Не искам да живееш разточително, защото това не е твоят стил, но ми липсва светлината в тази сграда."

"Той е човек, който не показва емоции — не каза нито ‘не’, нито ‘да’“, допълва Уилсън.

Папа Лъв все още живее във ватиканския си апартамент и не е обявил дали ще се премести в големия папски апартамент.

Pope Leo XIV, a Chicago native, stuns in a White Sox cap. pic.twitter.com/AeSP4ZYEFQ — The Washington Post (@washingtonpost) June 11, 2025

♦ През 2016 г. италианският режисьор и сценарист Паоло Сорентино създаде фантастичен телевизионен сериал, наречен "Младият папа", в който разказва какво би се случило, ако млад радикален американец стане глава на Католическата църква. Подобно на новия папа, здравословният режим на Пий XIII (изигран от Джъд Лоу) включва упражнения с уреди. Според треньора на Лъв XIV понтификът обича да прави четири серии по десет повторения с 25 килограма тежест на всяка ръка. Пий също играе тенис. Но докато той е облечен в пищно украсена расо и пелерина, истинският папа предпочита по-удобно облекло - последно е излизал на корта сини шорти и тениска. Преди две години бъдещият папа сподели, че след като е напуснал Перу, рядко му се е отдава възможност да играе любимия си спорт. Тогава той добави със смях:

„Очаквам с нетърпение отново да се върна на корта — макар че тази нова работа засега не ми оставя много свободно време.“

Снимка: Getty Images

Новият понтифик е фен на бейзболния отбор на "Чикаго Уайт Сокс". Братът на папа Лъв - Джон Превост, каза пред WGN: „Той винаги е бил фен на "Сокс.“

Още един интересен факт - като студент по математика във Филаделфийския университет "Виланова", Робърт Превост работи и като градинар в местна църква.

Разбира се, като водач на 1,4 милиарда католици по света, папа Лъв XIV е по-зает от всякога, но може би тъкмо затова трябва да си отделя малко време за тенис. Това може да изглежда необичайно занимание за понтифик, но корените на тениса са тясно преплетени с религията.

Още през XII век монасите играели топка в манастири в Северна Франция, като началото на всяко разиграване било предшествано от предупреждение към посрещача: „Tenez!“ („Внимавай!“)

Лъв дори не е нужно да ходи до Главната курия, за да играе — в северния ъгъл на Ватикана има още един тенис корт, скрит между музея и градската стена.

Al Pacino meets Pope Leo XIV at the Vatican pic.twitter.com/l0kbad4rQb — best of al pacino (@bestofpacino) June 16, 2025

Очевидно в края на 70-те години този спорт бил популярен сред швейцарската гвардия — охранителното подразделение на понтифика — преди ентусиазмът да започне да спада. Но папата няма за какво да се тревожи, когато става въпрос за партньор за игра. Той служи на Бог, но познава и Синер, който с радост би му подал сервис.

► Папата и звездните му роднини

Папа Лъв XIV може сам по себе си да е известна личност, но прочутият религиозен водач има и доста звездни роднини. „Ню Йорк Таймс“ проследи родословието на новия папа и установи, че той има роднини в Италия, Испания и Франция, някои от които по-късно се преселили в Квебек през 1650-те години.

The New York Times reports Pope Leo XIV is related to “numerous Canadian-derived distant cousins” including:



• Madonna

• Justin Bieber

• Pierre & Justin Trudeau

• Angelina Jolie

• Hillary Clinton

• Jack Kerouac pic.twitter.com/0eNlvA9TIW — Pop Crave (@PopCrave) June 16, 2025

След като проследили корените му до Луи Буше дьо Грандпре — един от неговите далечни канадски роднини — от изданието установили, че Робърт Превост, на 69 години, е роднина както на Джъстин Бийбър, така и на Мадона точно чрез дьо Грандпре, който е роден в канадския град Труа-Ривиер.

Други знаменитости, които са свързани с папата чрез дьо Грандпре, са Анджелина Джоли и Хилари Клинтън, както и бившия канадски министър-председател Джъстин Трюдо и покойния писател Джак Керуак.

След като откри семейната си връзка с папата, Мадона не можа да скрие вълнението си. В понеделник, 16 юни, тя сподели скрийншот от разкритието в X, а след това публикува черно-бяла снимка със своя баща - Силвио Чиконе, в стори в Instagram.

На снимката пише: „Силвио, ние сме роднини с Папата! Застани в поза!“

#Madonna with her father Silvio acknowledging she's related to the Pope at her instagram stories #thepope #queenofpop pic.twitter.com/Zz8mWjBDrf — Crzy4Madnna (@cr_nna) June 17, 2025

Важно е да се отбележи, че връзката на Мадона с католицизма винаги е била тема в живота и кариерата ѝ, много преди тази новооткрита връзка с папа Лъв да излезе наяве.

А коя е първата световна звезда, която се срещна с папата ? Това е легендарният актьор Ал Пачино. Двамата са разговаряли за общите споделяни като семейството, доброто и позитивните каузи.

Пътят на Робърт Превост като папа тепърва започна. А какво предсти да се случи - времето ще покаже.

Редактор: Цветина Петрова