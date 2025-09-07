Папа Лъв XIV канонизира Карло Акутис - първия светец от поколението на милениалите. Това е първата подобна церемония по време на неговия понтификат. Акутис беше издигнат на същото ниво като Майка Тереза ​​и Франциск от Асизи.

Карло е италианец, роден във Великобритания. Той почина от левкемия през 2006 г. на 15-годишна възраст. Той бе наричан „Инфлуенсърът на Бог“ заради усилията си да разпространява католическата вяра онлайн.

Момчето първоначално трябваше да бъде канонизирано през април, но церемонията беше отложена след смъртта на папа Франциск.

Pope Leo XIV proclaims the canonization formula in Latin, officially declaring two new saints for the Catholic Church.

Saint Carlo Acutis and Saint Pier Giorgio Frassati, pray for us and for the youth of the world! pic.twitter.com/zMGdKvHqXI — EWTN Vatican (@EWTNVatican) September 7, 2025

Светецът с маратонки и компютър: Историята на 15-годишния Карло Акутис (ВИДЕО)

„Той играеше, имаше приятели и ходеше на училище. Но неговото изключително качество беше фактът, че отвори вратата на сърцето си за Исус и постави Исус на първо място в живота си“, сподели през април майката на Карло - Антония Салицано, пред "Ройтерс".

♦ Церемонията по канонизация

Канонизацията на Карло се проведе на 7 септември в 10:00 ч. местно време на площад „Свети Петър“ в Рим. Достъпът до площада беше осигурен от 8:00 ч., като не се изискваха билети или резервации, съобщиха по-рано от Ватикана.

На събитието присъстваха десетки хиляди вярващи. Много от тях развяваха знамена с изображения на кибер-апостола.

„Карло Акутис е пример за мен, защото успя да съчетае ежедневието си – училище, футбол и страст към компютрите – с непоколебима вяра“, каза 17-годишният Филиппо Белавити. Той описва неделната атмосфера като „красива“ и добави: „Виждайки хора от толкова части на света, усещаш обичта към Карло за всичко, което е направил.“

Около 800 души пристигнаха с специален влак от Асизи, където тялото на Акутис лежи в стъклена гробница, облечено в дънки и маратонки. Месата се наблюдаваше и на големи екрани в Асизи, средновековен град и място за поклонение в централна Умбрия.

Майката на Акутис, Антония Салцано, каза, че синът ѝ би благодарил на всички, които идват да отбележат неговото възкачване на светия олтар. Във видео, публикувано от епархията на Асизи, тя заяви, че синът ѝ е доказателство, че „всички сме призовани да бъдем светци... всеки е специален“.

♦ По време на събитието папата канонизира и Пиер Джорджо Фрасати, млад италианец, алпинист, известен с това, че помагал на нуждаещите се и починал от полиомиелит през 1925 година на миналия век.

На фасадата на базиликата бяха показани гоблени с изображения на двамата младежи.

♦ Кой е блаженият Карло Акутис?

Карло Акутис е роден на 3 май 1991 г. в Лондон, където е работил баща му. Само няколко месеца по-късно той се мести с родителите си, Андреа Акутис и Антония Салцано, в Милано, Италия.

От ранна възраст Карло изпитвал специална любов към Бог, въпреки че родителите му не били особено набожни. Антония Салцано разказва, че преди Карло е ходила на литургия само за първото си причастие, тайното миропомазване и сватбата си.

Carlo Acutis will officially be canonised on Sunday, September 7. pic.twitter.com/JfXBYX8Jj6 — Catholic Quotes (@CatholicQuote12) September 3, 2025

Като малко дете Карло обичал да се моли с броеница. След като приел първото си причастие, той ходел на литургия възможно най-често в енорията срещу началното си училище. Любовта на Карло към Бог вдъхновява и майка му и тя се обръща към вярата.

Carlo Acutis will be canonized next month pic.twitter.com/wEsmPp9zEB — cassie 🇻🇦 (@CatholicCassie) August 15, 2025

Раджеш Мохур, който работел за семейство Акутис като детегледач, когато Карло бил малък, и също така изповядвал индуизъм, се обръща към католическата вяра. Той споделя, че бил силно впечатлен от любовта и загрижеността на Карло за бедните - как той общувал с бездомния мъж, който седял на входа на църквата и носел храна, на хората, живеещи на улицата.

Carlo Acutis’ mother, Antonia Salzano, will have the great blessing of witnessing her son’s canonization on Sunday, September 7, by Pope Leo. pic.twitter.com/VyLhI9FOQW — Sachin Jose (@Sachinettiyil) September 3, 2025

Карло не се страхувал да защитава църковното учение, дори в ситуации, в които съучениците му не били съгласни с него. Много от тях си спомнят как в гимназията Карло страстно защитавал правото на живот.

Карло беше верен приятел. Той беше известен с това, че се застъпвал за деца в училище, които били тормозени, особено деца с увреждания. Когато родителите на негов приятел се развеждат, Карло положил специални усилия да включи приятеля си в семейния живот на Акутис. С приятелите си той говорел за важността на посещението на литургия и изповед, за човешкото достойнство и целомъдрието.

Carlo Acutis will be canonized September 7th pic.twitter.com/FVheaQPzDr — cassie 🇻🇦 (@CatholicCassie) August 29, 2025

Карло бил очарован от компютърното програмиране е и сам научил някои от основните езици за кодиране, включително C и C++. Той използвал компютърните си умения и познанията си за интернет, за да помогне на семейството си да организира изложба за евхаристийните чудеса , която впоследствие е показана в много енории на петте континента. Неговият духовен наставник свидетелства, че Карло е бил лично убеден, че научните доказателства от евхаристийните чудеса ще помогнат на хората да осъзнаят, че Исус наистина присъства в Евхаристията и така ще се върнат на литургията.

Carlo Acutis será canonizado no dia 7 de Setembro, daqui a 4 dias, que São Carlo Acutis interceda por nós! pic.twitter.com/XyWyBwx8R8 — Bellmere (@_Bellmere2_) September 3, 2025

Момчето дори е разработвал уебсайтове за своята енория и по-широката Католическа църъква.

Като всяко дете Карло обичал да играе видеоигри.

♦ Обявяването на Карло за блажен

Карло умира на 12 октомври 2006 г. той е погребан в Асизи. Обявяването на момчето за блажен се състоя през октомври 2020 г., когато получи тази титла от папа Франциск.

След беатификацията му хиляди вярващи дойдоха да се помолят на гроба му.

📹VIDEO | Highlights of the Beatification Mass of Carlo Acutis celebrated in Assisi, Italy. His parents and siblings attended the ceremony. His heart was presented as a relic. Blessed #CarloAcutis, pray for us! pic.twitter.com/GcZog96vyZ — EWTN News (@EWTNews) October 10, 2020

Тялото му почива в стъклена гробница в църквата „Санта Мария Маджоре“ в светилището „Споляционе“ в Асизи, домът на Свети Франциск и Света Клара.

Откакто беше обявена канонизацията на Карло, стотици хиляди поклонници вече да посетили гробницата.

Carlo Acutis died in 2006 at the age of 15. He was a devout Catholic and loved computer programming. He will be made a saint on October 10th of this year. A modern saint. A young saint. This is beautiful. Carlo Acutis, pray for us! ❤ pic.twitter.com/lDUy5EKHre — As Told By Kaki (@astoldbykaki) October 1, 2020

♦ Чудеса, приписвани на Карло Акутис

Причините за обявяването за светец се разглеждат от ватикански отдел, който трябва да потвърди, че човекът е имал свят живот. Обикновено това включва и установяване на две чудеса, приписвани на неговото застъпничество пред Бог на небето.

Carlo Acutis will be a Saint next Sunday pic.twitter.com/3huizybuAR — cassie 🇻🇦 (@CatholicCassie) September 1, 2025

На Карло се приписва изцелението на 4-годишно бразилско момче с тежка малформация на панкреаса и на 21-годишна костариканка, която била на прага на смъртта след инцидент с велосипед.

Според Ватикана родителите и на двамата са се молили на Карло за помощ.

Carlo Acutis will soon be raised to the altars as a canonized saint. But behind the headlines and worldwide devotion is also the story of a son and his mother. Watch VATICANO now 👉 https://t.co/n4B0G8O2R7



Interview with EWTN contributor @ChrisStefanick and Antonia Salzano, the… pic.twitter.com/enVlkoJAD3 — EWTN Vatican (@EWTNVatican) September 2, 2025

В интервю пред ЕWTN Vatican майката на Карло споделя:

"Смъртта му е огромна тъга. Но ние трябва да вярваме в Бог, винаги да му казваме "да". Смъртта на Карло за мен беше нещо много голямо, но аз бях подготвена за това. Фактът, че той ще бъде канонизиран - не съм изненадана. Няколко месеца след като Карло почина, той се появи в съня ми и ми каза: "Мамо, ще бъда обявен за блажен и ще бъда канонизиран. Така че аз бях подготвена. Вярвам на същината си."

