Предполагаемият заподозрян за стрелбата също е сред жертвите
Най-малко трима души са пострадали, а един човек е загинал при стрелба в местния офис на Американската имиграционна и митническа служба (ICE) в Далас, щата Тексас. Новината бе потвърдена и от министъра на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем.
„Подробностите все още се изясняват, но можем да потвърдим, че има множество ранени и загинали“, написа тя в своя акаунт в социалната мрежа Х.
Предполага се, че стрелецът е мъж, като според информация на властите той се е самопрострелял и по-късно е починал от раните си, предаде Би Би Си. Представители на полицейското управление в Далас съобщават, че "най-малко един човек е загубил живота си след стрелбата, като двама души са били транспортирани по спешност в болница с рани от огнестрелно оръжие".
От местния офис на ФБР в Далас съобщиха, че на мястото на инцидента са изпратени федерални агенти, които да извършат необходимите проверки по случая.
