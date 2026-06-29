Към какво водят следите за незаконното строителство и кой ще бъде наказан по казуса "Баба Алино". Темата коментираха в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS бившият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, председателят на Националната асоциация на строителните предприемачи Георги Шопов и адвокатът Людмил Рангелов.

"Става въпрос за добре смазана машина, която е част от Общинската администрация. Броят на удостоверенията за търпимост са шокиращи. Това са издадени удостоверения, след като е изработена кадастрална карта. Само от броят става ясно, че 1-2 сгради могат да бъдат изпуснати, но толкова много удостоверения - няма как", коментира бившият регионален министър Николай Найденов.

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"Проблемът се разширява. Това е масова практика в районите, а не инцидентен случай. Ако сградата отговоря на действащия план, може да се издаде удостоверение за търпимост. Всички следващи инстанции след общината работят с документи. Когато един общински служител е издал неверен документ, те работят с него и го нанасят. Вината е в общината", уточни председателят на Националната асоциация на строителните предприемачи Георги Шопов.

"Предстои да видим какво ще се случи с тези арести и разследването. Ако е вярно, че Олег Невзоров е свидетел с тайна самоличност по делото срещу Благомир Коцев, развитието може да доведе до там, че той да бъде подсъдим със съвсем явна самоличност. Предаването на подкупи чрез посредници също е престъпление. Въпросът е доколко ще бъде установено от разследващите", заяви адвокат Рангелов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев