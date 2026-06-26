Всички задържани след вчерашната акция са разпитани и вече освободени. Това разбра NOVA от свои източници.

Към момента само един служител на районното кметство „Приморски” е с повдигнати обвинения за документни измами. Той остава в ареста за 72 часа. След това ще му бъде поискана постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража”.

Предстои да се назначат експертизи на документите иззети вчера при акцията на ГДБОП в районното кметство. Чак тогава е възможно да бъдат повдигнати още обвинения.

Петима общински служители бяха задържани вчера. Останалите 20 арестувани са собственици на имоти със съмнения за незаконни удостоверения за търпимост.

Разследването около незаконното строителство във Варна продължава да разкрива нови данни за корупционни практики и участие на общински служители по казуса „Баба Алино“, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти.

„Невзоров е разпитан подробно. Той има доста подробни и много съдържателни показания по много въпроси, включително и за ДАНС“, каза Демерджиев.

Министърът потвърди, че сред задържаните има и представители на местната администрация.„Петима от тях са общински служители“, съобщи той. Вътрешният министър подчерта, че разследването не се ограничава само до изграждането на незаконното селище, а обхваща и други съмнителни практики в местната администрация. „Изясняват се механизми не само по отношение на възникването на това незаконно селище, но и други незаконни практики в Община Варна“, заяви Демерджиев.

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По думите му вече са събрани значителен обем доказателства, а десетки свидетели са дали показания. „Подробно са събрани доказателства за тези незаконни практики и те ще бъдат изяснени докрай. Отговорните ще бъдат предадени на прокуратурата“, категоричен беше министърът.

Разследването обхваща период от няколко години назад. Според Демерджиев именно тогава са започнали да се появяват документи, чрез които е правен опит да бъде узаконено строителство с очевидно незаконен характер. „Става въпрос за две, три, четири години назад - от момента, в който започват интензивно да изникват документи, с които се опитва да бъде узаконено това строителство, което очевидно е незаконно“, посочи той.

Министърът допълни, че събраните данни сочат към участие на служители и ръководни кадри в общинската администрация и по други сходни случаи. „Вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в Община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров“, каза той.

По думите му разследващите са попаднали на доказателства за трайно установен механизъм за издаване на документи за търпимост. „Очевидно това е практика, която не е прилагана само спрямо тях, а им е предложена и приложена стара, позната практика в тази община“, заяви Демерджиев. Той уточни, че целта на разследването е да достигне до всички лица по веригата на вземане на решения. „Продължаваме работата, за да стигнем до възможно най-високо стоящите хора в тази верига“, подчерта вътрешният министър.

Той посочи още, че Олег Невзоров е съдействал на разследващите и е предоставил подробна информация. „Той е дал доста ясни и подробни показания. Говори основно за хора, през които са създавани корупционни практики, които директно не са служители на Община Варна“, каза Демерджиев.

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Министърът отказа да коментира дали сред задържаните е кметът на район „Приморски“, като уточни, че имената ще бъдат обявени след повдигането на обвиненията. „Ще разберете кои са, когато бъдат обявени и когато бъдат повдигнати обвинения на част от тях“, заяви той.

Демерджиев потвърди и че се проверява произходът на инвестициите на Невзоров, като разследването има международен обхват. „Изяснява се произходът на средствата и то в много по-широк обем от този, който се очаква. Изясняват се движенията на средства, които не касаят само България“, каза вътрешният министър. Той подчерта, че работата по случая продължава и че предстоят нови процесуално-следствени действия.

И.д. главен секретар на МВР Любомир Николов съобщи подробности за спецоперацията във Варна по повод незаконния строеж в местността „Баба Алино”. От 25-те задържани петима са служители на общинската администрация - в кметство район „Приморски”, а останалите са собственици на незаконни имоти. Те са попълнили неверни данни в декларации с цел удостоверение за търпимост.

„Извършени са претърсвания и изземвания в няколко помещения - в кметството, както и на адреси, обитавани от заподозрени. Продължава да се извършва обиск и на други адреси. На територията на "незаконния град" има узаконяване на имоти от кметство район „Приморски” от служители в администрацията, отговорни за процедурата за удостоверенията за търпимост. Няма задържан архитект. Обследваният период е от 2019 до 2023 г. Има основателни подозрения за корупция, предстоят още задържания. Шест са досъдебните производства. Отделни материали от тях могат да бъдат приобщени и към голямото дело за "незаконния град”, посочи Любомир Николов.

По думите му акцията е вследствие на разпита и данните, изнесени от инвеститора от Корпорация КУБ Олег Невзоров. Говорителят на Районната прокуратура Пламен Иванов съобщи, че един човек е привлечен като обвиняем, като за него ще бъде поискано удължаване на задържането.

Демерджиев: Ще се проверяват мантинелите по пътищата, а средствата от Фонда за безопасност ще се насочат към рисковите участъци

Средствата от Фонда за безопасност на движението трябва да се използват целево за подобряване на пътната инфраструктура и ограничаване на катастрофите, посочи Иван Демерджиев. По думите му вече е създаден механизъм средствата да бъдат насочвани към конкретни проблемни участъци въз основа на предложения от областните дирекции на МВР, пътните институции и останалите отговорни органи.

„Парите трябва да се използват за пътна безопасност. Направили сме така, че да се използват именно за това, съобразно предложения, които ще дойдат както от нашите областни дирекции, така и от стопаните на пътя и другите компетентни институции“, заяви Демерджиев.

Министърът коментира и трагичния инцидент на автомагистрала „Тракия“, при който товарен автомобил премина през разделителните мантинели и навлезе в насрещното движение. „Прави впечатление как товарен автомобил, който дори не е натоварен, безпрепятствено преминава през мантинели, чиято основна функция е именно да предотвратят подобно нещо“, каза той. Демерджиев съобщи, че е разговарял по темата с регионалния министър и предстоят проверки както на конкретния участък, така и на съоръженията по републиканската пътна мрежа.

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„Ще бъде изяснено чрез експертизи дали тези мантинели са поставени законосъобразно, дали отговарят на нормативните изисквания и дали реално могат да изпълняват функциите си“, обясни министърът. По думите му Министерството на регионалното развитие също е поело ангажимент да провери начина на монтаж и техническите характеристики на ограничителните системи по пътищата.

Вътрешният министър отправи остри критики към начина, по който през годините са изграждани и ремонтирани част от пътните отсечки в страната. „До такава степен кражбите в изграждането и ремонтите на пътищата са напреднали, че вече виждаме резултатите от това по най-тежкия възможен начин“, заяви той. Като пример Демерджиев посочи пътища в Кърджалийско, които, според него, са изграждани с намалени параметри. „Там е измислен еднолентовият път. Някой е преценил да намали габарита на пътя. Ясно е на всички защо се прави това. Как да няма предпоставки за тежки пътнотранспортни произшествия?“, попита министърът.

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Той допълни, че намаляването на ширината и качеството на настилката влияе пряко върху стойността на строителството. „Очевидно някои хора са предпочели да присвояват средства, вместо да ги влагат за това, за което са предназначени“, каза Демерджиев. Според него всички подобни случаи трябва да бъдат разследвани.