Има доклад от Държавна агенция „Национална сигурност“ за случая „Баба Алино“ и собственика на корпорация „КУБ“ Олег Невзоров. Той е класифицирана информация и е в деловодството на Народното събрание. Това каза пред журналисти Румен Миланов, който е председател на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, след закрито заседание на комисията.

По думите му в доклада се посочват определени данни, които са класифицирана информация и са факти и данни, свързани с досъдебни производства. В този доклад не са посочени текстове на престъпления, а механизмът на престъпната дейност, посочи Миланов.

ПП обвини ГЕРБ в политически чадър над „Баба Алино“, Емил Радев отрече връзки с Невзоров

На въпрос дали в доклада се споменава за дипломатическа намеса, той каза, че дипломатическата намеса е доста неопределена, а това е позиция на посланика на Украйна. Писмото го няма в доклада, защото е във Външно министерство, има нота по този въпрос, допълни народният представител.

Депутатът от „Продължаваме промяната“ Бойко Рашков показа пред медиите нотариален акт, за който твърди, че е на бащата на евродепутата от ГЕРБ Емил Радев за имоти в Баба Алино с Олег Невзоров. Вчера Йордан Терзийски от „Продължаваме промяната“ каза, че политическият чадър над случая „Баба Алино“ е осъществяван от ГЕРБ и доказателство за това е фактът, че бащата на евродепутат от ГЕРБ е съдружник с фирмата на Олег Невзоров в обекти в местността Баба Алино.

Редактор: Цвета Лазаркова