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Жълт код е издаден за цялата страна
Седмицата започва с прогноза за опасни горещини. Жълт код е издаден за цялата страна, а синоптиците предупреждават, че пикът на температурите ще е във вторник. Термометрите днес ще показват до 37-38 градуса, а утре – ще стигат и до 40 в регионите с обичайно горещо време като например – Петрич и Сандански.
Препоръките на специалистите: да не сме на открито в часовете между 11:00 и 16:00, да носим светли дрехи и да пием повече вода и по-често.Редактор: Ина Григорова
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