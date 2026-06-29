Седмицата започва с прогноза за опасни горещини. Жълт код е издаден за цялата страна, а синоптиците предупреждават, че пикът на температурите ще е във вторник. Термометрите днес ще показват до 37-38 градуса, а утре – ще стигат и до 40 в регионите с обичайно горещо време като например – Петрич и Сандански.

Препоръките на специалистите: да не сме на открито в часовете между 11:00 и 16:00, да носим светли дрехи и да пием повече вода и по-често.

Редактор: Ина Григорова