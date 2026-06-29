Една от най-коментираната теми през последните дни е план-сметката за 2026 г. Тя отново излиза на дневен ред след провеждането на няколко протестни инициативи от различни обществени групи. Представеният от правителството бюджет предизвика остър сблъсък между икономисти и синдикални експерти и в ефира на „Твоят ден“.

Според бившия икономически съветник на КТ "Подкрепа" Ваня Григорова заложената 10-процентна редукция на разходите за персонал ще доведе до значително по-големи съкращения. „10% орязване на разходите за възнаграждения ще резултира в значително по-висок брой съкратени държавни служители. Това не е проблем толкова за служителите, колкото за държавата“, заяви тя. По думите ѝ разчетите показват, че „между 15% и 19% от хората ще трябва да бъдат съкратени, за да се постигне това намаление“. Григорова настоя, че протестите на синдикатите са напълно обосновани, защото указанията на Министерството на финансите са изпратени до всички министерства.

Позиция на КРИБ по Бюджет 2026

Икономистът доц. Щерьо Ножаров обаче беше категоричен, че подобни съкращения няма да има. “Ограничението не засяга най-големите системи - армията, полицията, учителите и лекарите, което означава, че автоматично изключваме около 60% от цялата администрация“, посочи експертът. По думите му основните възнаграждения не могат да бъдат намалявани, а ведомствата разполагат с други механизми за преструктуриране на разходите. Ножаров посочи още, че „разходите за издръжка на ведомствата са увеличени с 23% спрямо миналата година“, а капиталовите разходи едва ли ще бъдат изпълнени в пълен размер, което според него ще позволи пренасочване на средства без реални съкращения.

Никола Янков също изрази съмнение, че ще се стигне до масови освобождавания на служители. Според икономиста истинският проблем е друг - държавата продължава да увеличава разходите. „Правителството смята да харчи повече пари, а не да съкращава разходите. Това е проинфлационна политика и лоша новина за бедните българи“, предупреди Янков. Според него и планираните капиталови разходи няма да бъдат изпълнени така, както са разписани.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова