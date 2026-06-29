Районен съд - Варна освободи от ареста мъжа, задържан след акцията на ГДБОП в кметството на район "Приморски" във Варна по повод незаконния град в Баба Алино.

Съдът постанови спрямо Станислав Радев най-леката мярка за неотклонение - подписка. Няма опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Самият Радев заяви, че се грижи за болен баща на 77 години.

Снимка: Ивомира Пехливанова, NOVA

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Припомняме, че инж. Станислав Радев беше задържан за 72 часа, а Прокуратурата поиска постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Според обвинението геодезистът е участвал в изготвянето на голям брой документи, които са станали основа за издаване на Удостоверения за търпимост с невярно съдържание. Става дума за над 1000 документа с неверни факти и обстоятелства. Именно с такива документи се е случвал строежът на комплекса “Форест клуб” на корпорация КУБ, заявиха от Районна Прокуратура - Варна.