Открит боеприпас в района на Професионалната гимназия по механотехника и транспорт в Стара Загора наложи временно прекратяване на учебните занятия и евакуация на учениците от сградата тази сутрин.

Сигналът е подаден в ранните часове на деня, след което на място са изпратени полицейски екипи. Районът около училището е обезопасен и отцепен до приключване на проверките. От полицията съобщиха, че са предприети необходимите действия по обезвреждане на намерения предмет, като предстои специалисти да установят точно какъв е видът на боеприпаса.

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По първоначална информация съмнителният предмет е бил забелязан в близост до контейнери за отпадъци на улица „Любен Каравелов“, южно от учебното заведение. Заради потенциалния риск достъпът до района е ограничен, а полицейското присъствие остава засилено.

Все още не е ясно как боеприпасът е попаднал в близост до училището. Разследващите работят по всички възможни версии, включително и хипотезата предметът да е бил пренесен от друго място.

Жители на квартала разказаха, че около 9:00 часа сутринта служители на реда са блокирали достъпа до част от улицата и зоната около контейнерите за смет, като преминаването през района е било временно ограничено от съображения за сигурност.

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Редактор: Цветина Петкова