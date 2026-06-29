Движението по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе ще бъде пуснато утре - 30 юни, около 10 ч., и ще бъде възстановено двупосочното движение за всички видове превозни средства. Днес завършват финалните дейности в последния затворен участък с дължина 320 м, в посока Румъния.

След 30 юни работата на обекта ще продължи по долното строене – опорите на съоръжението и металната конструкция, без това да пречи на автомобилното движение. Прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи по основния ремонт на съоръжението е през септември.

Снимка: Пресцентър АПИ

Затвориха напълно Дунав мост за няколко часа

Снимка: Пресцентър АПИ

Ремонтът на 1,057 км от Дунав мост на българска територия започна на 10 юли 2024 г., като строителните дейности се извършваха на 6 етапа като превозните средства преминаваха поетапно двупосочно в платното, в което не се работи. Трасето на българската територия на Дунав мост е част от път I-2. От въвеждането му в експлоатация преди 70 години – през 1954 г., досега основен ремонт не е извършван.

Снимка: Пресцентър АПИ

Със завършването на строителите дейности по пътното платно в началото на лятото се улеснява пътуването на всички шофьори и на румънските туристи, избрали за почивка курортите по българското Черноморие.

Редактор: Цвета Лазаркова