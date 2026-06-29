Вижте историята на Стефания Колева, която се бори с ОКР

Тази седмица гост в рубриката “Новите известни” е Стефания Колева - HR специалист, който открито говори за проблемите си в социалните мрежи. Тя страда от обсесивно-компулсивното разстройство. В нейния случай то се изразява с маниакален страх от замърсяване. 

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