Тази седмица гост в рубриката “Новите известни” е Стефания Колева - HR специалист, който открито говори за проблемите си в социалните мрежи. Тя страда от обсесивно-компулсивното разстройство. В нейния случай то се изразява с маниакален страх от замърсяване.

„Новите известни”: Докторът от Tik Tok (ВИДЕО)