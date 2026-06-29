Техеран и Вашингтон вече подписаха предварително споразумение

Министерството на външните работи на Иран съобщи, че е провело първата среща с Оман относно управлението на Ормузкия проток, след като Техеран и Вашингтон подписаха предварителното споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток.

„По време на посещение в Мускат се състоя първата среща на Съвместния комитет за Ормуз“, написа иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади в X.

„Докато обсъждахме актуалните въпроси, свързани с протока, обменяхме мнения относно бъдещото му управление“, добави той.

Редактор: Цвета Лазаркова
Източник: БГНЕС

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