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Техеран и Вашингтон вече подписаха предварително споразумение
Министерството на външните работи на Иран съобщи, че е провело първата среща с Оман относно управлението на Ормузкия проток, след като Техеран и Вашингтон подписаха предварителното споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток.
„По време на посещение в Мускат се състоя първата среща на Съвместния комитет за Ормуз“, написа иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади в X.
Iran and Oman held the first meeting of their joint Hormuz committee in Muscat to discuss the future management of the Strait of Hormuz, Iranian deputy foreign minister said on Monday.— Iran International English (@IranIntl_En) June 29, 2026
Kazem Gharibabadi said he met Abdulaziz Al Hinai, Oman’s ambassador-at-large, during the visit…
„Докато обсъждахме актуалните въпроси, свързани с протока, обменяхме мнения относно бъдещото му управление“, добави той.Редактор: Цвета Лазаркова
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