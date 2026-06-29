Снимка: БГНЕС/ Видео: ЦСМП
При падането на земята е счупила част от зъб
20-годишна жена е пострадала след нападение пред нощен клуб в Стара Загора, съобщи кореспондентът на БТА Павлина Дудева.
Инцидентът е станал около 3:30 часа в събота сутринта. По данни на пострадалата тя е била ритната от 34-годишен мъж пред дискотеката, след което е изгубила съзнание и е паднала на земята. При падането жената е счупила част от зъб.
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На място е изпратен полицейски екип, а пострадалата е транспортирана до Центъра за спешна медицинска помощ за преглед и лечение. Извършителят все още не е установен. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.Редактор: Цветина Петкова
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