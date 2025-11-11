Мъж на 39 години е настанен в болница, след като е получил различни наранявания от нанесен му побой на улица в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР.

Сигнал за случилото се е получен в понеделник в Първо РУ на полицията от здравното заведение, където пострадалият е постъпил.

Пребиха и намушкаха до смърт мъж с увреждане в Карлово, четирима са с обвинения

В течение на разследването е установено, че на потърпевшия е нанесен побой от няколко лица около 15 часа. Работата по случая продължава в рамките на досъдебно производство на Районната прокуратура в Стара Загора.

Редактор: Цветина Петкова