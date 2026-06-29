Един човек загина, а трима са ранени при тежка катастрофа на 62-ия километър на път II-48 в участъка между Мокрен и Котел, Сливенско.

Сблъсъкът е станал между тежкотоварен камион с турска регистрация и два леки автомобила. Заради тежкия инцидент е задействана системата за спешна въздушна медицинска помощ.

Катастрофа на пътя Плевен - Ботевград, 14-годишно дете е тежко пострадало

В момента пътното платно е затворено за движение. Извършват се огледи на място за уточняване на причините, довели до инцидента.