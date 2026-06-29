Снимка: БГНЕС/ЕПА , Видео: Reuters
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То е билo регистриранo в централните и северните райони на страната
Нов силен вторичен трус с магнитуд 5,1 разтърси централните и северните райони на Венецуела рано тази сутрин, съобщи Геоложката служба на Колумбия. Земетресението е регистрирано около 6:00 часа местно време и е поредното от десетките вторични земетръси след разрушителното двойно земетресение от 24 юни, пише El País.
Той е бил последван от земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер в един от най-засегнатите от предишното природно явление венецуелски райони - Ла Гуайра.
Междувременно венецуелските власти удължиха до 5 юли прекъсването на учебния процес в цялата страна заради мащабните щети, нанесени от бедствието. От Министерството на образованието посочиха, че мярката е необходима заради сериозните поражения върху инфраструктурата и продължаващия риск от вторични трусове.
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По последни официални данни жертвите на катастрофалното земетресение са над 1450 души, а ранените надхвърлят 3150. Сред загиналите има и 17 испански граждани.
🚨‼️ VUELVE A TEMBLAR DOBLE EN VENEZUELA 🚨‼️— CARACAS GUERRA A MUERTE (@Vzlacora) June 29, 2026
HOY #29JUN
Alderredor de las 7:00am
Venezuela 🇻🇪
Terremoto sismo tiembla pic.twitter.com/Tn23aAdX56
Въпреки тежките последствия от бедствието, възстановителните дейности напредват. Временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес съобщи, че в най-засегнатия щат Ла Гуайра вече е възстановено около 75% от електрозахранването, 68% от водоснабдяването и близо 90% от пътната инфраструктура.
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Спасителните операции продължават в редица населени места, като екипите работят денонощно в търсене на оцелели под руините. Властите призоваха гражданите да следят единствено официалните съобщения и предупреждения във връзка с продължаващата сеизмична активност в страната.Редактор: Цветина Петкова
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