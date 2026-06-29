Докато рекордни горещини обхващат голяма част от Европа, властите в Милано търсят начин да се погрижат за най-уязвимите. В града се организират инициативи като сутрешна гимнастика за възрастни хора, а доброволци доставят храна на онези, които не могат да напуснат домовете си.

Милано е сред 16-те града, за които Министерството на здравеопазването на Италия е обявило най-високата степен на предупреждение заради екстремните температури, наред с Рим, Торино и Верона. Поради тази причина социалните служби в града насочват усилията си към хората, които са най-застрашени от жегата. Една от инициативите включва сутрешна гимнастика за възрастни хора.

„Тази тренировка трябваше да бъде на открито, но заради изключително високите температури решихме да я проведем на закрито. Тук има климатик и условията са по-добри“, обясни Рита Лопена, инструктор по гимнастика.

Какви са основните рискове за здравето в горещото време

По време на заниманията участниците изпълняват леки упражнения за раздвижване, мобилност и поддържане на физическата активност без риск за здравето.

„В Милано и без това има тенденция да се изолира определена група от обществото през лятото и това са именно възрастните хора. Жегата още повече ограничава възможностите им, особено ако вече имат здравословни проблеми. Най-добре е, ако правят нещо, то да е сутрин, а не през останалите часове на деня", каза Рита Лопена.

Паралелно с това доброволци и социални работници следят състоянието на хората от рисковите групи. А за тези, които не могат да напуснат дома си, се организират и доставки на храна.

„Горещата вълна създава сериозни трудности за възрастните хора. Необходимо е постоянно да следим дали са добре“, казва Марко Ветрани.

Според синоптиците горещините в Италия ще продължат и през следващите дни, като особено високи температури се очакват в централните и северните части на страната.

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Редактор: Ина Григорова