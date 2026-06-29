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Темите коментират Преслав Райков, Калина Крумова и Ивайло Маджаров
В понеделник гости в студиото на "Пресечна точка" бяха пиар експертът Калина Крумова, финансовият експерт Преслав Райков и социалният предприемач Ивайло Маджаров.
В първата дискусия те обсъдиха предложенията за бюджета на страната за 2026 г., както и "дупките" в хазната, от къде трябва да бъдат направени съкращенията, минималната и средната работна заплата, инфлацията, производителността на труда, реформите в администрацията и дисбалансите в заплащенето и други.
Втора тема в разговора беше състоянието на българските пътища, мерките за превенция срещу нарушаване правилата за движение, може ли да се промени манталитета на хората, наказанията и глобите за шофьорите, които не спазват Закона.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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