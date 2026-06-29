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Дъщеря ѝ Мари Константин съобщи щастливата новина в профила си в Instagram
Водещата на „На кафе" Гала посрещна още една радост в семейството си. Дъщеря ѝ Мари Константин роди второто си момиченце. Щастливата новина съобщи самата Мари Константин в профила си в Instagram рано днес.
Бебчето се казва Джина Константин Маринова, а в превод от латински името означава "кралица". Мари Константин има една дъщеря – Лора.
"Коремът ми не е от сарми, бебе номер 2 се готви": Дъщерята на Гала очаква второто си дете
Щастливата вест съобщи и панелистът Дарин Ангелов в ефира на предаването „На кафе“ тази сутрин.
Екипът на NOVA пожелава на малката Джина да расте безгрижно и щастливо!Редактор: Дарина Методиева
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