Водещата на „На кафе" Гала посрещна още една радост в семейството си. Дъщеря ѝ Мари Константин роди второто си момиченце. Щастливата новина съобщи самата Мари Константин в профила си в Instagram рано днес.

Бебчето се казва Джина Константин Маринова, а в превод от латински името означава "кралица". Мари Константин има една дъщеря – Лора.

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Щастливата вест съобщи и панелистът Дарин Ангелов в ефира на предаването „На кафе“ тази сутрин.

Екипът на NOVA пожелава на малката Джина да расте безгрижно и щастливо!

Редактор: Дарина Методиева