Дъщерята на Гала очаква второто си дете. Вълнуващата новина сподели самата Мари Константин в социалните мрежи със закачливото "Коремът ми не е от сарми, бебе номер 2 се готви".

Припомняме, че в интервю пред Мариян Станков - Мон Дьо тя сподели за най-щастливото събитие - раждането на първото ѝ дете, което е било съпроводено с най-големия ѝ кошмар - диагнозата рак. Това се случва едва три месеца, след като става майка. Към днешна дата образуванието не е в тялото на Мари, но белезите - физически и психически, остават трайно.

