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В различни точки от страната са организирани събития
Днес е Националният ден на безопасността на движението по пътищата. В различни точки от страната са организирани събития под надслов „В името на живота“ и с фокус върху превенцията на катастрофи, обучението и споделената отговорност на всички участници в движението.
През целия ден на площада пред столичния храм „Света Неделя“ ще се провеждат демонстрации на специализирана техника и спасителни дейности, а за най-малките са предвидени образователни игри, в които ще научат повече за безопасността си като пешеходци и ще могат да се срещнат с полицаи, спасители и доброволци.Редактор: Ина Григорова
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