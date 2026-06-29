След фаталната катастрофа на АМ „Тракия” край Ямбол с 3 жертви, сред които 2 деца, в студиото на „Здравей, България” Илия Шпатов разказва за фаталния ден в своя живот. На 15 ноември 2025 г. той оцелява при сблъсък в насрещното на същата магистрала. При инцидента обаче загиват трима души, сред тях - и родителите му.

„Тръгнахме рано сутринта по АМ „Тракия”. Малко след 208 км в посока Бургас лек автомобил, движещ се в дясна лента, изгуби контрол, предницата му се насочи към мантинелата и като от трамплин се прехвърли от нашата страна. Беше толкова близо, че баща ми не можеше да реагира и да натисне спирачки. Тогава се движехме в лява лента, защото изпреварвахме друг автомобил. Баща ми реши да премине от лява в дясна лента, но съвсем малко не ни достигна. Родителите ми загинаха, а аз си спомням всичко до момента на самия сблъсък. След това изпаднах в безсъзнание за около 10-15 минути. Когато се събудих, видях най-тежката гледка в живота ми. Навсякъде имаше стъкла и кръв, видях безжизнените си родители. Бях просто скован. Имаше хора наоколо и опитах да вдигна ръка, за да дам знак, че съм жив”, разказа Шпатов.

Тежка катастрофа на АМ "Тракия", има загинали (ВИДЕО+СНИМКИ)

Окръжната прокуратура в Стара Загора е образувала досъдебно производство. Към днешна дата все още няма автотехническа експертиза.

„На 27 май тази година, с представители на прокуратурата и екип на АПИ, отидохме на мястото на инцидента. От ноември мантинелата не е пипната. На много места по магистрата има деформирани метални ограждения. Това което ме озадачи е, че дебелината на самата мантинела беше между 3,5 мм и 5 мм”, посочи потърпевшият.

По негови проучвания мантинелите са проектирани да спрат автомобил с обща маса до 1500 кг, двищеш се със скорост между 90 и 110 км. Ограничението за скорост по магистралите обаче е 140 км/ч. „Интересно ми е кой е съставил проекта за мантинелите на „Тракия” и кой го е одобрил”, коментира Шпатов. Той призова регионалният министър за бързи действия.

По темата се включи и пътният експерт и проектант инж. Владимир Жиянски. „Производителите на мантинели са двама – в Перник и Пловдив. Много добре знаят, че преградните съоръжения не стават и не са подходящи за магистрала. Още преди години трябваше да се вземат мерки”, категоричен е той.

Експертът обясни, че мантинелите се изпробват чрез краш тестовете, които се провеждат на полигони. При тези тестове металните ограждения са устойчиви. „Но едно са тестове на погилон, а друго е на магистралата. И не е вярно, че бетоновите съоръжения са по-опасни”, заключи Жиянски.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева