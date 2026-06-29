Каква е тайната на дълголетието? Отговор на този въпрос търсят учени от университета в Сао Пауло. За целта изследват три бразилски сестри, всичките над 100 години. Те се надяват, че чрез анализа на тяхната ДНК ще открият гени, които помагат на организма да остане здрав и в много напреднала възраст.

Левита е на 109 години, Зорайде - на 104, а Зулина - на 103. Този месец трите бяха признати от рекордите на „Гинес“ за най-възрастното живо трио сестри в света. Те вече са част от проект, който изследва биологичните фактори, свързани със стареенето и дълголетието.

"Чрез ДНК анализите търсим защитни гени, а знаем, че има няколко, не е само един. Колкото повече хора над 100 години и особено семейства с повече столетници изследваме, толкова по-точно можем да установим кои гени са свързани с дълголетието", посочи Маяна Зац от университета на Сао Пауло.

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Сестрите отдават дълголетието си на простия начин на живот, здравословната храна и активното детство.

"Тайната започва още от раждането. Храненето от майката е изключително важно. Нашата майка ни кърмеше дълго, а след това ни хранеше със зеленчуци и продукти, които сама отглеждаше", казва Зорайде де Деус Мота.

Най-малката сестра Зулина си спомня детството край реката, където ежедневието било изпълнено с движение и прясна храна.

"Ходехме до реката за вода, плувахме, играехме, ловяхме риба и раци. Здравословната храна е причината за нашето дълголетие. Всичко беше прясно, защото тогава нямаше хладилници", казва Зулина де Деус Мота.

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Сестрите са водили сравнително обикновен живот. За най-възрастната от тях - Левита, най-важното е, че е живяла спокойно и щастливо.

"Имах хубаво детство и младежки години. И днес животът е хубав. Няма от какво да се оплача", споделя Левита де Деус Мота.

По време на изследването учените вземат кръвни проби и анализират наследствените фактори, като според тях, те дори може да играят по-голяма роля от околната среда. "Ще анализираме вашата ДНК, за да видим какво сте наследили от родителите си", посочва изследователят Жоао Пауло Гилерме.

Въпреки преклонната си възраст трите сестри продължават да живеят близо една до друга и признават, че понякога все още се карат. "И до днес сме много близки. Понякога се караме, но всичко е наред", казва Зулина.

Целта на проекта е да бъдат изследвани общо 500 столетници.

Редактор: Ивета Костадинова