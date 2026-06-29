С тържествена церемония в белгийската столица беше отбелязана 250-ата годишнина от независимостта на Съединените щати. Хиляди жители и гости на Брюксел се събраха в парк „Сенквантенер“, където американското посолство организира празничното събитие Freedom 250.

Сред официалните гости бяха белгийският премиер Барт де Вевер, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, както и представители на дипломатическия корпус на САЩ.

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Програмата включваше военни почести, концертни изпълнения, празнична торта, светлинно шоу с дронове и фойерверки.

🔴 US Embassy Brussels marks 250 years of independence with ceremonies, drone show



The US Embassy in Belgium hosted the "Freedom 250" event at Cinquantenaire Park, drawing thousands of attendees for military ceremonies, live music, a drone show and fireworks.

Belgian Prime… pic.twitter.com/ESrY8KXMYt — NewsTongue (@NewsTongueX) June 29, 2026

По време на честванията официалните лица акцентираха върху стратегическото партньорство и дългогодишните отношения между Белгия и Съединените щати.

Наред с празничната атмосфера обаче част от присъстващите споделиха и критични позиции относно политиките на настоящата американска администрация, особено по теми, свързани с международните отношения и вътрешнополитическите процеси в страната.

Снимки: БГНЕС/ЕПА

Редактор: Цветина Петкова