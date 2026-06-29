Истинската сила на НАТО се измерва не само с неговите военни способности, но и с водещата му роля в усилията за мир, сигурност и стабилност по света. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова в изказването си пред участниците в Парламентарната среща на върха на НАТО в Истанбул.

Българска делегация, водена от председателя на парламента Михаела Доцова, е в Истанбул за участие във форума. В нея са ръководителят на делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО Иван Лалов и заместник-ръководителят на делегацията Даниел Митов.

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За България предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара е възможност да потвърди своята последователна ангажираност към ценностите на Алианса, към колективната сигурност и към укрепването на стабилността в евроатлантическото пространство, посочи председателят на парламента. По-силна и по-способна европейска отбрана допринася положително за глобалната и трансатлантическата сигурност и допълва НАТО, подчерта Михаела Доцова.

Снимка: Пресцентър Народно събрание

Сигурността на Европа не може да бъде изградена единствено чрез увеличаване на военния потенциал, а и чрез активна дипломация, предотвратяване на конфликтите и търсене на устойчиви политически решения, отбеляза председателят на Народното събрание. Наш дълг е да защитаваме демократичните ценности, сигурността на нашите граждани и мира в Европа, като действаме отговорно, разумно и с ясното съзнание, че най-голямата победа е предотвратяването на нови войни и съхраняването на мира, подчерта Михаела Доцова.

Чрез укрепването на националната си отбрана България допринася за сигурността на Алианса, за стабилността в Черноморския регион и за укрепването на Източния фланг на НАТО, заяви председателят на Народното събрание. Нарастващите заплахи пред сигурността, свързани с използването на нови технологии, изискват целенасочени инвестиции в модерна, интегрирана и устойчива индустриална отбранителна база, способна както да осигурява националната сигурност, така и да допринася за европейската и съюзническа отбранителна готовност, посочи Михаела Доцова. За нас е от първостепенно значение да съхраним единството на Алианса и да развиваме неговия отбранителен потенциал, като същевременно отчитаме необходимостта от предотвратяване на по-нататъшна ескалация на конфликтите и намаляване на рисковете за международната сигурност, добави тя.

Снимка: Пресцентър Народно събрание

Председателят на парламента изрази подкрепата на България за концепцията за „по-силен европейски стълб в НАТО”. Българските проекти в рамките на механизма SAFE на ЕС са свързани с изграждане на ключови отбранителни способности за българската армия, съобразени с целите за способностите на НАТО, подчерта Михаела Доцова. Днес отбранителната индустрия е не просто сектор – тя е стратегически актив и България има потенциал да бъде важен елемент от индустриалната верига на Алианса, заяви тя.

България продължава да провежда политика на ангажираност за прекратяване на конфликта в Украйна и с водещата роля на дипломацията за постигане на справедлив и траен мир, който е основан на Устава на ООН и принципите на международното право, заяви председателят на Народното събрание. В рамките на възможностите си страната ни ще продължи да подкрепя усилията на международната общност и в частност на ЕС и НАТО за неговото реализиране, което да отвори пътя за следвоенното възстановяване, добави Михаела Доцова.

В Парламентарната среща на върха на НАТО участват председатели на парламенти и ръководители на делегации от 32-те страни членки на Алианса, както и ръководството на Парламентарната асамблея на НАТО. Форумът беше открит от председателя на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш.

Редактор: Мария Барабашка