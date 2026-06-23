София е домакин на 13-ата пленарна сесия на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), която ще се проведе на 23 юни. Форумът ще бъде открит от председателя на Народното събрание и настоящ президент на асамблеята Михаела Доцова.

В центъра на дискусиите ще бъдат темите за междупарламентарното сътрудничество, добросъседските отношения и европейската перспектива на държавите от региона. Очаква се представители на националните парламенти от страните участнички да обсъдят общите предизвикателства пред Югоизточна Европа и възможностите за по-тясно регионално партньорство.

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По време на заседанието ще бъдат разгледани и приети докладите и предложенията на постоянните комисии към асамблеята, както и заключителна декларация, която ще очертае приоритетите за бъдещото развитие на регионалното сътрудничество.

Тазгодишната среща има и символично значение, тъй като през 2026 г. се навършват 30 години от приемането на Софийската декларация, поставила основите на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Документът е подписан през 1996 г. с цел насърчаване на стабилността, сигурността и добросъседските отношения на Балканите.

България поема председателството на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа

Пленарната сесия бележи и края на българското председателство на парламентарната асамблея. В продължение на една година – от юли 2025 г. до края на юни 2026 г. – България ръководеше парламентарното измерение на регионалната организация. В рамките на форума Михаела Доцова официално ще предаде председателството на Румъния, която ще поеме ротационното ръководство през следващия мандат.

Редактор: Цветина Петкова