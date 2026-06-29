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Сигналът за огъня е получен около 1:00 часа след полунощ
Мъж на 52 години е загинал при пожар в жилищна сграда в Садово през изминалата нощ. При инцидента са пострадали още двама възрастни жители - 83-годишен мъж и 81-годишна жена.
Сигналът за огъня е получен около 1:00 часа след полунощ, съобщиха от „Пожарна безопасност и защита на населението“. На място незабавно са изпратени два екипа, които успели да локализират и потушат пламъците.
Възрастен мъж загина при пожар в София
Ранените са откарани в болница за оказване на медицинска помощ. Причините за възникването на пожара се изясняват.Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС
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