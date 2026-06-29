Мъж на 52 години е загинал при пожар в жилищна сграда в Садово през изминалата нощ. При инцидента са пострадали още двама възрастни жители - 83-годишен мъж и 81-годишна жена.

Сигналът за огъня е получен около 1:00 часа след полунощ, съобщиха от „Пожарна безопасност и защита на населението“. На място незабавно са изпратени два екипа, които успели да локализират и потушат пламъците.

Възрастен мъж загина при пожар в София

Ранените са откарани в болница за оказване на медицинска помощ. Причините за възникването на пожара се изясняват.

Редактор: Цветина Петкова